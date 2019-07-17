美軍把「壁蝨做成生化武器」！議員將調查是否引發萊姆病

▲ 萊姆病是伯氏疏螺旋體所引起的人畜共通傳染病，是經由被感染的蜱（俗稱壁蝨）所叮咬而感染。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州（New Jersey）共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith），日前提出一項修正案獲得議院通過，要求美國國防部交代是否把帶有病原體的壁蝨（ticks）和其他昆蟲做成「生化武器」（weaponise），以及是否有此類昆蟲意外或刻意散落至實驗室外面，藉此想了解是否與萊姆病（Lyme disease）的流行有關。

根據《獨立報》報導，史密斯表示，檢察總長辦公室應該審查國防部在1950至1975年之間，是否有透過實驗將壁蝨或其他蟲類作為生物武器使用，如果真有進行實驗，辦公室則必須提供一份報告，說明實驗中使用的蟲類是否有在意外或實驗設計下流出實驗室。

今年年初出版的新書《咬傷：萊姆病和生物武器的秘密歷史》（Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons）中，作者即描述國防部致力於研究細菌戰（ biological warfare），並指出萊姆病是一種由壁蝨引發的傳染病，如果患病會有發燒、頭痛和倦怠的症狀。

國會萊姆病核心小組的創始聯合主席、長期致力於加強對萊姆病認識和宣導預防措施的史密斯表示，「我們需要答案，我們現在需要他們」。萊姆病協會主席帕特．史密斯（Pat Smith）也說，揭露國防部之前的實驗，將有助於治療萊姆病的工作。目前，此一修正案在附加在國防預算案之中，還需送到參議院接受審查，才能抵達總統川普（Trump）的辦公桌前。

▼壁蝨通常會吸血，吸飽之後體型可膨脹100倍。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

