美軍把「壁蝨做成生化武器」！議員將調查是否引發萊姆病

美國紐澤西州(New Jersey)共和黨籍眾議員史密斯(Chris Smith),日前提出一項修正案獲得議院通過,要求美國國防部交代是否把帶有病原體的壁蝨(ticks)和其他昆蟲做成「生化武器」(weaponise),以及是否有此類昆蟲意外或刻意散落至實驗室外面,藉此想了解是否與萊姆病(Lyme disease)的流行有關。

根據《獨立報》報導,史密斯表示,檢察總長辦公室應該審查國防部在1950至1975年之間,是否有透過實驗將壁蝨或其他蟲類作為生物武器使用,如果真有進行實驗,辦公室則必須提供一份報告,說明實驗中使用的蟲類是否有在意外或實驗設計下流出實驗室。

今年年初出版的新書《咬傷:萊姆病和生物武器的秘密歷史》(Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons)中,作者即描述國防部致力於研究細菌戰( biological warfare),並指出萊姆病是一種由壁蝨引發的傳染病,如果患病會有發燒、頭痛和倦怠的症狀。

國會萊姆病核心小組的創始聯合主席、長期致力於加強對萊姆病認識和宣導預防措施的史密斯表示,「我們需要答案,我們現在需要他們」。萊姆病協會主席帕特.史密斯(Pat Smith)也說,揭露國防部之前的實驗,將有助於治療萊姆病的工作。目前,此一修正案在附加在國防預算案之中,還需送到參議院接受審查,才能抵達總統川普(Trump)的辦公桌前。

