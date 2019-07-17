天公壇再捐兩偵防車　新竹市警局如虎添翼

▲新竹市長林智堅與新竹市警察局長鄧學鑫及天公壇主委陳顯榮合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

積極參與社會公益，不遺餘力！新竹市天公壇為表達愛心與關懷市民安全，捐贈2輛造價共新臺幣382萬元的偵防車，專供新竹市警察局偵防犯罪使用，17日由新竹市長林智堅代表接受捐贈。捐贈儀式上林智堅也致贈感謝狀和紀念品給天公壇主委陳顯榮，並請來道長舉行隆重的淨車儀式，祈求行車平安，場面莊嚴而盛大。

林智堅一到場，就進入天公壇，向玉皇大帝祈求新竹無風無雨、市民平安健康。他特別感謝天公壇給予的支持與協助，並提到天公壇除了是市民非常重要的信仰中心，二十年來也不遺餘力地回饋社會，捐贈各種救災車輛，消防車、救護車、巡邏車超過5千萬，讓警消人員有最好的救災戰力。消防局內就有一台鼎鼎大名雲梯車叫做「天公壇號」，是民國96年由天公壇所捐贈，至今出動任務超過1500次，挽救了無數人性命。

天公壇主委陳顯榮表示，天公壇受到各方善信支持與奉獻，廟方長期以來也捐贈大新竹地區消防、雲梯、救護、救災及巡邏等多部公用車輛，希望能支持市府打造健康安樂的生活環境，因此這次廟方管理委員會決定捐贈偵防車2輛，做為地方治安維護之用。

林智堅表示，根據《遠見雜誌》最新出爐的縣市競爭力調查，新竹市連續第三年獲得五星城市殊榮，其中治安指標更蟬聯全國第2名。但是新竹市財政並不寬裕，幸而有天公壇這樣的好鄰居，主動捐贈、幫助弱勢，堪為宮廟典範。

林智堅肯定新竹市警察局的辦案成效，並表示過去4年多來市府與民間密切合作，總共投入近6千萬增加警用車輛，並增加119位警員，未來會逐年補滿警力缺額，讓第一線警察同仁保持最佳狀態。

新竹市警察局長鄧學鑫表示，天公壇今日捐贈之豐田3500cc Previa偵防車性能優異，將做為轄區第一分局偵查隊偵辦刑案、跟監、載運人犯之用，相信能在治安維護上如虎添翼、增加執勤機動性、迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。