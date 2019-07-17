愛上女秘書卻追不成！男專員PO文攻擊她「花蝴蝶」…辯：創作小說

▲劉姓男子愛上女秘書不成，竟用電話騷擾，還在臉書PO文「年到30還沒人要」。（示意圖／pakutaso）

突發中心／台北報導

從事營造業的劉姓男子愛上女秘書小琪（化名），不但多次來電騷擾，更在臉書PO文「這位秘書在公司旅遊中攜男伴公然同房姦宿」等語，導致小琪身心嚴重受創，怒而提告求償。經台北地院審理，判處劉男賠償20萬元；可上訴。

判決指出，劉男為開發部專員，與小琪雖為同公司，但雙方並無直接業務往來。劉男自2015年10月起，多次傳LINE詢問她交友狀況，還說「動了感情」，小琪因礙於同事身分一忍再忍；直至2016年3月到5月間，劉男莫名傳訊指責她婚前就公然與男友在公司旅遊時同床共枕，小琪因而感到恐懼，告知公司主管並到警局報案。

沒想到劉男不知收斂，直接衝到小琪辦公室位置當眾大聲斥責她，甚至在臉書PO文「秘書在公司旅遊中攜男伴同房姦宿」、「花蝴蝶永遠還是花蝴蝶，永遠不知恥為何物！男人就該遠離這種花蝴蝶，免得日後綠帽罩頂」等言論。小琪身心受創，向劉男提求償100萬元並要登報道歉。

對此劉男抗辯，臉書文章是他創作的虛構小說，沒有惡意批判特定的對象，且文章內均未提及公司名稱、人物姓名等等，僅提及到「秘書」一詞，任何人都無法從文章中判斷對象是誰，因此他請求法官駁回訴訟。

法官認為，劉男發文「年到30還沒人要」、「連有同性戀傾向的公司司機也圍繞她」等文句，凡是公司同仁一看都能判斷是在說小琪，故不採信他的說詞，判劉男應賠償對方20萬元；仍可上訴。

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