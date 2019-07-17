扛家計兼差送羊乳8年！3寶爸車禍噴飛「頭胸瘀傷+撕裂傷出血」身亡

記者陳玉／彰化報導

彰化市驚傳死亡車禍！周姓男子16日清晨4點多騎機車載送羊乳途中，從金馬路二段左轉彰新路口，疑似沒有兩段式左轉，遭對向直行的黃姓男子開車撞飛，緊急送醫仍頭胸瘀傷、大量出血，傷重不治。警方表示，雙方並無酒駕，該路口是需兩段式左轉，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲周男清晨送羊乳，疑似未依規定兩段式左轉遭車衝撞，傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



據了解，48歲周男育有3個孩子，兼差送羊乳已長達約8年時間，就是為了補貼家用。周男每天清晨就會騎車外出羊乳，但16日清晨4點45分左右，騎車從金馬路二段北向西，左轉彰新路的時候，疑似未兩段式左轉，遭對向直行的黃男開車撞上，周當場噴飛、現場機車碎片散落滿地，羊乳玻璃瓶也全數破碎。

▲周男因頭部、胸口瘀傷，胯下左大腿內側撕裂傷造成大量出血，經搶救後仍因傷重不治。



救護人員到場時見周還有呼吸、但已失去意識，緊急送往彰化基督教醫院急救，但周因頭部、胸口瘀傷，胯下左大腿內側大面積撕裂傷造成大量出血，到院時已無呼吸心跳，經搶救仍因傷重不治。

警方表示，周、黃並無酒駕，而該路口是需要兩段式左轉，當時路口的交通號誌是正常運作，但是否是因周未依規定行駛、或是黃車速過快才導致意外發生，都還需要進一步釐清。

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