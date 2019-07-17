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學習取代工讀　高教深耕計畫投16.4億、23萬弱勢生受惠

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▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部高教深耕計畫補助學校，從去年開始已投入新台幣16.4億元，加上企業捐資5.4億元，已有近23萬人次學生受惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為扶助弱勢學生安心學習，教育部責成獲高等教育深耕計畫補助學校，建立校內弱勢協助機制，從去年開始已投入新台幣16.4億元，加上企業捐資5.4億元，學校規劃以「學習取代工讀」，包括從入學、課業、證照或職涯規劃等多元輔導措施，已有近23萬人次學生受惠。

教育部長潘文忠表示，部分弱勢學生往往需要兼顧學業與經濟，因而利用課餘時間打工，而為協助其安心就學，除現行已有各類學雜費減免、弱勢學生助學計畫助學金及就學貸款等協助措施外，又再透過補助使學校建立完善輔導與助學基金機制，落實對弱勢學生整體學習歷程的關照，使其順利完成學業。另為鼓勵學校積極爭取社會資源，引導學校建立外部募款基金，教育部提供1:1的補助額度，每校最高500萬元。

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潘文忠也表示，大專校院弱勢協助機制，主要幫助低收、中低收入戶、身心障礙學生及身心障礙人士子女、特殊境遇家庭子女孫子女、原住民、新住民等學生，希望其不需要再為了學費、生活費而擔心，或一定要半工半讀，甚至休學來賺錢養家，可以全心全意專注在學業上，透過教育來翻轉自已的未來。

經濟弱勢家庭的南台科技大學洪姓學生透過技優管道入學，入學後繼續擔任烘焙選手積極爭取競賽或考照機會，她指出，自己終於在去年獲選為2019俄羅斯世界技能競賽，西點製作職類台灣國手，今年10月也將代表台灣出國競賽，同時透過參與教育部「學習取代工讀」，獲得學習獎助學金和練習材料費，可以安心練習西點製作，為國爭光。

▲▼ 高教深耕計畫 。（圖／記者崔至雲攝）

▲南台科技大學洪姓學生透過教育部「學習取代工讀」，獲得學習獎助學金和烘焙練習材料費，安心練習西點製作，為國爭光。（圖／記者崔至雲攝）

義守大學蘇同學與罹患心臟病及腎臟病的母親相依為命，她15歲時發生一場嚴重的車禍，父親也因癌症病逝，讓原本困難的家境更顯困窘，然而這一切讓她變得更堅強，且不放棄追求希望，也從未以身體因素缺課，她透過參與「學習取代工讀」，獲得學習獎助學金，可以安心學習及照顧母親。

▲▼ 高教深耕計畫 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蘇怡美表示，她的家庭環境不如一般同學優渥，但感謝社會和學校提供很多管道，讓她得以爭取機會，在困難時仍有希望。（圖／記者崔至雲攝）

教育部表示，推動大專校院弱勢協助機制，創造多贏局面，就學生而言，能夠成為學生求學的後盾，沒有後顧之憂，能夠獲得最好的知識，使更順遂邁向人生的下一步。就學校及企業而言，學校建立完善學習或就業輔導，與企業共同培養產業需求人才，更可縮短學用的落差。
 

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關鍵字：學習,工讀,高教深耕計畫,弱勢生

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