交通部考績會開鍘！普悠瑪案加重罰台鐵3前局長　懲處理由曝光

▲普悠瑪號出軌翻覆釀重大傷亡，交通部考績會開鍘台鐵局3位前任局長。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

去年10月台鐵普悠瑪號出軌翻覆釀18死、267人輕重傷，交通部長林佳龍今年1月啟動行政責任調查，指示擴大並加重行政懲處的究責，15日也召開考績委員會，確定台鐵局三位前任局長范植谷、周永暉以及鹿潔身的懲處。

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▲因督導普悠瑪採購、驗收、營運不周，范植谷遭記1大過、2小過。（圖／資料照／桃園市政府提供）

交通部追究普悠瑪案行政責任，4月完成行政責任調查報告後，呈報行政院，並於6月中旬獲院核覆。下午2時30分交通部召開考績委員會，會後決定對前局長范植谷從1小過加重至1大過、2小過，主要是在范擔任台鐵局長期間，經手136輛普悠瑪列車的採購、驗收測試到投入營運階段，但卻督導不周，進而發生ATP遠端監視系統未連線等，導致安全防護關鍵功能不彰，影響行車安全，也疏於督導組織安全文化。

▲觀光局長周永暉因在擔任台鐵局長期間，針對普悠瑪列車採購也督導不周，遭記2小過。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

前局長周永暉部份則從1小過變2小過，原因是周在擔任台鐵局長期間，對普悠瑪列車營運及增購16輛普悠瑪列車之採購及驗收測試至投入營運階段，同樣也督導不周，持續讓ATP遠端監視系統未連線，影響行車安全。

▲在鹿潔身擔任台鐵局長任內發生普悠瑪出軌重大事故，遭記1大過、1小過。（圖／資料照／記者李毓康攝）

至於前局長鹿潔身也從1大過，加重為1大過、1小過，因他在擔任台鐵局長期間對輛普悠瑪列車主風泵異常狀況，未能督導所屬積極處置與查明根本原因，影響行車安全，以及任內就建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合之組織安全文化等情事疏於督導，導致任內發生第6432次普悠瑪號列車出軌、車廂傾覆重大事故。

交通部表示，在考績會審議後，已初步決定懲處，惟仍待簽報待核後始確定；至於1021普悠瑪事故行政責任調查報告，將待完成簽核流程後，公布於交通部網站。