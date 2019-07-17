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直銷男嘿咻大7歲女同事　硬拗「知道她有小孩不知有配偶」

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做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲林姓男子與已婚的小玲嘿咻，還辯稱「只知道對方有小孩，不知道她有配偶」。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

地方中心／台中報導

台中一名林姓男子因工作結識了大他7歲的小玲（化名），2人到旅館嘿咻，小玲的丈夫發現後氣憤報警處理，林男犯後雖坦承犯行，有意願和告訴人和解，但因賠償金額未能達成共識而未達成和解。台中地院依妨害婚姻罪判處他2個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，林男因直銷工作認識小玲，明知對方為有夫之婦，仍與她在2月16日晚間到台中某旅館發生性行為。林男在警詢時坦承於案發生知道小玲有配偶，且有與她嘿咻；不過他在檢察官偵查時卻又否認犯行，改口辯稱「我與小玲有發生性行為，但我只知道小玲有小孩，並不知道她有配偶」。

對此小玲則坦承與林男在旅館發生性行為，且稱對方知道她是有配偶的人，並有2人一同進出旅館的監視器畫面及現場照片。案經小玲的丈夫提告，檢察官將2人起訴，法官審理時，小玲的丈夫對妻子撤回告訴。

經法官審酌，林男明知小玲已婚仍與她發生性關係，造成其婚姻及家庭傷害，有違善良風俗；考量林男犯後坦承犯行，有意與對方和解，因賠償金未能達成共識而未達成和解，予以判處他2個月徒刑，得易科罰金。

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關鍵字：台中,旅館,配偶,婚姻,賠償金,和解,直銷

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