傳研究頒布戒嚴令　港府闢謠：沿用現行機制「沒其他計劃」

▲香港示威活動不斷，警民衝突也頻頻發生。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反送中」相關示威活動自6月以來每個周末都在街頭上演，有媒體報導指出，港府正研究不同方案來處理示威，包含由行政長官會同行政會議頒布戒嚴令。對此，香港保安局表示，政府會繼續沿用現行機制處理遊行及集會，沒有其他計劃。

港媒16日報導，為應付各區遊行集會，香港政府內部正研究不同方案，來處理遊行集會，其中一個方案是引用《公安條例》第17條E，由行政長官會同行政會議頒布戒嚴令。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



報導指出，戒嚴令下，政府會宣布指定區域、指定時間禁止市民進行公眾聚集，指定區域外的市民也不得進入指定區域，否則警方有權拘捕違令者，一經定罪，可處罰款5千元港幣，並監禁3年。

對此，香港保安局16日公開回應指出，關於公眾遊行及集會，政府會繼續沿用現行需通知警方及不反對通知書的機制處理，除此之外，沒有其他計劃。

據了解，香港自從1997年回歸後，從未實施過戒嚴，上一次實施戒嚴為1956年的「雙十暴動」，香港政府於當年10月發布九龍半島戒嚴令。

▼示威者擊破玻璃。（圖／路透社）

▼香港反送中。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）