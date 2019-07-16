弟媳當人頭買賣土地賺4億　中信前財務長張明田兄弟收押

▲中信金前財務長張明田涉用弟媳當人頭買賣土地賺4億元，16日被法院裁定收押禁見。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

中信金前財務長張明田與弟弟張明人，涉嫌用張名人妻子名義，購買台南市1塊土地，3年後再用超高價賣給張明田的公司，價差高達4億元，檢察官16日依特別背信等罪，向台北地院聲請將張氏兄弟羈押禁見，晚間獲法院裁准，檢調將持續擴大調查包括中信金出售台北松壽大樓等相關土地弊案。

檢調是在先前起訴中信金內湖購地弊案，指控張明田涉嫌透過永約等公司投資土地，導致中信銀損失7億多後，持續追查發現，2012年間，張明田的弟媳巫春香以9600萬元低價，買下中信銀要處分的台南北門路一塊土地，2015年再用5.25億元把土地轉賣給永約公司，其中價差高達4.2億元，且購地款疑似來自永約公司。內湖購地案的掏空不法所得。

檢調15日發動搜索約談後，根據相關事證，認為巫女只是張明田的人頭，諭令100萬元交保，但是張明田和張明人兄弟，對於巫女買賣土地的過程，張明田介入程度等案情重要情節，說詞前後不一，且與證人供詞有出入，因此在16日向法院聲請將張氏兄弟聲請羈押禁見，由台北地院開庭調查後裁准。

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