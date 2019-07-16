NIKE球鞋挖空走私！台泰警抓毒梟扣2.4億「雙獅地球牌」海洛因

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽對於毒品運輸「跨國合作與交流打擊」相當重視，6月中旬陳家欽特別赴泰國曼谷肅毒總局與泰方交換情資，刑事局於6月底掌握台灣特定對象疑前往泰國、打算透過以高檔球鞋挖空鞋底走私雙獅地球牌海洛因，刑事局國際刑警科駐泰國聯絡組立刻通知泰國警察署、肅毒總局、泰國肅毒委員、美國緝毒署共組跨國專案小組偵辦，收網查扣毒梟攜帶的雙獅地球牌海洛因磚80公斤，市價逾2.4億元新台幣。

▲台泰警方攜手查獲跨國走私80公斤海洛因毒梟案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台泰警方與美國緝毒局合作、查獲跨國走私80公斤海洛因毒梟案。（圖／記者張君豪翻攝）

本案經過泰國、美國、台灣警方深入追查，鎖定泰國毒梟疑似訂製大量球鞋及草本藥品罐，準備將毒品藏入NIKE復刻版高檔球鞋挖空的鞋底、及草本藥品罐內，企圖搭機走私來臺。專案小組7月15日收網，於曼谷市區2處公寓內起獲上面印有「一帆風順」的正版雙獅地球牌海洛因磚約80公斤、第二級毒品甲基安非他命約15公斤，並順利逮捕3名犯嫌，刻正由泰國警方及專案小組釐清犯嫌角色及身分並追查販運網絡，專案小組並持續向上偵辦中。

▲毒梟還利用茶葉袋裝載甲基安非他命打算蒙混過關。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出、台泰警方已建立共同打擊跨國毒品犯罪之機制；刑事局曾在2019年上半年間多次與泰國肅毒總局合作，在泰國分別查獲愷他命162公斤等重大毒品案件，並逮捕多名毒品販毒主嫌。警政署長陳家欽今年6月19日還出訪東南亞各國強化跨境合作打擊能量。

▲台泰警方攜手查獲跨國走私80公斤海洛因毒梟案，國際刑警科隊長蘇立琮說明案情。（圖／記者張君豪攝）

陳家欽在泰國出訪時，特別對泰國肅毒局總局在雙方打擊毒品犯罪合作上表達感謝，並互致贈感謝狀，深化雙方緝毒合作默契；近年來美國緝毒署發現，其他東南亞國家包含緬甸等地透過泰國各都市集散毒品的狀況日益猖獗，也增派人員進駐泰國各都會區監控。台灣、泰國、美國肅毒單位未來將會嚴密配合。



【其他新聞】

►影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片 警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

►誆稱費玉清澳洲演唱會 揪打工團兩周騙上百本護照



►蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！ 遭移花接木成不尊重殉職勇警