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後方卡車急煞！「30根5m鐵條」瞬間射出貫穿前車　玻璃全碎驚悚畫面曝

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 遭殃的黑色小客車後擋風玻璃完全碎裂。

國際中心／綜合報導

南韓首爾日前發生一起離譜的交通意外，一名男子開車行經橫跨漢江的銅雀大橋，沒想到身後突然傳來巨響，逾30根長達5公尺的鐵條從後方卡車上滑落，直接穿破他的後擋風玻璃，甚至連前方擋風玻璃都被刺破，所幸鐵條是射向副駕駛座方向，駕駛才逃過一劫。

《MBC新聞平台》節目15日報導，一名男子12日上午11時左右駕駛黑色小客車上銅雀大橋，後方一輛卡車因為太晚注意到前方車輛而緊急煞車，綁在卡車上數十根厚達10公分、長達5公尺的鐵條頓時因慣性向前方射出，導致黑色小客車後擋風玻璃整片碎裂，就連行車記錄器都穿出前擋風玻璃，前座座椅頭枕也被整個拔起、掉到後座。

由於鐵條都射往副駕駛座方向，駕駛才保住一條命，但仍飽受驚嚇。但若當時後座有人或鐵條射往駕駛座，恐怕就會造成傷亡。目擊者指出，「看到卡車緊急剎車後，鐵條就直直往前面飛出去，幾乎就像射箭一樣。」截至目前的調查結果指出，這起意外是因卡車未確實固定鐵條所發生的。

綜合韓媒報導，南韓高速公路每年都會發生40餘起類似案件。雖然自2017年起將未確實固定貨物引發的交通意外列入前12大重大過失，得處以刑罰，但只要無人傷亡，最高僅會處以5萬韓元（約新台幣1318元）罰金。

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