輸太多盤算全打亂　郭台銘下一步成韓國瑜整合隱憂



圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選底定，高雄市長韓國瑜以44.80%大勝鴻海前董事長郭台銘及其他3位候選人，取得代表藍營角逐2020年總統大位資格。藍營初選態勢底定，但茶壺內的風暴仍持續醞釀；本刊調查，郭台銘在初選公布前3天，自知大勢已去，陣營內主戰派一度力主郭以獨立參選模式續戰，但初選差距超乎預期，也打亂郭的盤算，聲明表態「我能做什麼」留下許多想像空間。

本刊調查，郭陣營在民調啟動的第一天，內部掌握與韓國瑜差距僅在5％左右，原本認定頗有逆轉一搏的機會，於是大動作抨擊綠營灌票，並指黨中央未納手機民調，但後來郭卻一改常態，轉走溫情路線，並向韓國瑜柔性喊話：「先讓大哥做4年！」甚至一度落淚，種種跡象透露出，郭已自知這場初選敗仗成定局，最後只好全面啟動空戰加上悲情牌，但仍沒有讓選情出現轉機。

對照前新北市長朱立倫在藍營初選民調結果出爐後，大方承認敗選，更第一時間答應與韓國瑜碰面，民調屈居第二的郭台銘，不僅取消原定出面說明的記者會，連前一夜早已擬好的敗選聲明，也因民調結果跟預期落差太大，歷經多次修改，一直到初選結果出爐後2個小時才發出。

不過，即便初選未過，郭台銘仍未把下一步動態交代清楚。知情人士透露，郭台銘初選後的聲明並未表態挺韓，其網路專訪及空戰布局也排定到7月中以後，其中一支「郭董專機影片」更預訂在8月中開拍，郭未來很可能視情勢發展再次出發。



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