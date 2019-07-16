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NYX控注意！超美眼影、唇彩，這個夏天不能錯過的激推薦單品

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不知道最近有沒有人跟我一樣熱到懷疑人生，台北的天氣真的煩到讓人會很厭世。悶熱真的算是一種恐怖的魔法傷害，洗完澡頭髮吹乾都可能又會流汗了，更何況是臉上化好的妝，在我心裡幾乎沒有間斷的一直在出威猛新品的NYX，完全沒有忘記台灣天氣熱多讓人絕望的這件事情。除了本來就很迷人的百變玩味眼影和澎澎泡芙氣墊脣釉必備以外，這個夏天還多了裸漾光肌蜜和專業後台光感定妝噴霧，讓我心裡NYX的神品又多了好幾個！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

百變玩味系列的眼影，我本來就超喜歡的。從六色的一路愛到16色的，這盤百變玩味十六色眼影盤#03冬日暖陽，可以說是一盤完全無廢色，不管哪個顏色單擦疊擦隨便擦。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

看起來都很美很有精神的必備眼影！雖然他沒事名字叫作冬日暖陽，跟現在的天氣完全是兩件事情，但是他的顏色基本上是365天你什麼時候都時擦的。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

你想擦得很輕淡也可以，你想暈得很精彩也容易。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

還有我本來就很愛的澎澎泡芙氣墊脣釉，這個系列不只很好上色，棉頭的設計很容易把脣釉暈得很美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

加上很漂亮的選色，我前前後後大概買了四隻左右，這個16號色很適合夏天擦來看了很有活力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

配上百變玩味16色眼影盤，整個人都很有色彩，這就是NYX真得讓我很著迷得地方，不管是他的顏色還是他的效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這個夏天一定要有的粉底──裸漾光肌蜜。對我來說夏天的粉底就是越薄透越無重力就越安全，沒有比較就沒有傷害，如果存在感太重的粉底要是脫妝起來就更明顯，這種薄薄透透的粉底就算真的脫妝了也滿安全。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不只他的包裝完全是我的菜以外，他的粉感也很低很薄透，而且水水的擦起來舒服。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

比起粉底我覺得他更像精華狀，甚至比防曬乳隔離乳什麼的都還要薄。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雖然很薄，可是他的修飾能力還是很棒我很喜歡，我臉上該要遮的他基本上都可以蓋到。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

化完之後再噴一下定妝噴霧，以前不明白這種東西到底怎麼用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

現在覺得這種東西真的是很必要，完全可以影響自己出門以後臉上能完整多久。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我和老李還跑去運動測試一下他到底多完整，剛好還遇到冷氣沒開的韻律教室有夠悶超熱，回家前拍照發現媽阿超完整！除了我的睫毛膏掉屑屑以外，噴霧噴到的地方都還很堅固，忽然覺得該來一個大瓶的才夠我的大臉用，NYX真的好深得我心！雖然他們家東西乍看很酷，但其實用起來好親切。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 大魚
（完整文章請看VOGUE.com

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關鍵字：NYX,百變玩味眼影,澎澎泡芙氣墊脣釉,裸漾光肌蜜,專業後台光感定妝噴霧,VogueTaiwan

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