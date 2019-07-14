《與惡》林哲熹：「接受當下，然後持續思考！」

「林哲熹（1991年12月16日），本名林呈熹，台灣男演員。國立臺北藝術大學戲劇系畢業。2016年演出短片《審判》，獲得法國尼斯影展最佳男主角殊榮...」；以上是我們打開維基百科所獲得的林哲熹，但是，在長達一整個下午至傍晚的對話與共同工作的時間裡，除了戲劇系畢業，其他，林哲熹都沒有再提過他過去做那些事？或是任何豐功偉業的紀錄，即便一開頭我們請他自我介紹：你覺得你是怎麼樣的人？

內搭白色上衣（Bottega Veneta）

黑色印花上衣（Louis Vuitton）

藍色針織外套（Gucci）



「我覺得我是一個很難定義的人，我從小到大都一直在變，唯一不變的大概就是：我是一個一直在問問題的人吧！」哲熹說在他的就學時期，其實不是一個守規矩好好在學校裡讀書考試的學生，「因為我喜歡問問題，我想知道我為什麼要上學，然後我發現上學這件事情，本身達不到我想知道的解答，所以我自己去找答案，在其他課外的閱讀與學習，讓我在考試的時候還是取得了第一志願的成績，然後家裡人也不太會干涉我太多，國中開始我就自己在外面讀書生活，所以獨立生活思考，變成我生活一件很理所當然的事情。」





我一直相信：珍惜當下。

現在的樣子就是你自己最好的時刻，接受當下，然後持續思考！



小時候的我喜歡畫畫，國高中都是美術班的學生，但是長大之後我卻發現：原來我不是那麼喜歡畫畫！哲熹淡然的說著畫畫與自己的關係，「我發現我喜歡的是畫畫所讓我接觸到的＂美＂，而不是畫畫本身這件事，但戲劇對我來說卻是一個探索的過程，是更接近我林哲熹這個人的向性，表演成為我的思考方式，滿足了我對所有事情的好奇，畫畫對我來說是一種媒介，但是其實是可以逃避自己的，透過色彩去表達想法，都是可作假的；但是戲劇不能，因為你只能透過自己的身體丶聲音丶表情去表演，無法逃避，於是我滿足了我想要認識自己的初衷，所以這輩子，一直朝著表演這條路走下去，就變成是我想要做的事了。」

藍色襯衫、格紋外套、背心、斗篷（all by Gucci）

條紋長褲（agnès b.）

球鞋（Louis Vuitton）



人有共感，也因為這樣，所有的情緒，身而為人的我們都曾經歷過。



哲熹認為演戲這件事情，可以接觸到平常生活裡比較不會輕易遇到的事件，在表演這個過程裡面把自己打開，坦誠地對待自己，對待別人，接受自己的疲累與低落，誠實的面對所有的負面，然後我們才有機會變得更好，不過如果沒有更好，也無所謂，因為那個當下的自己，都是最真實的自己，那就很好；其實人都是聰明的，對未知的恐懼與抗拒，所有的小心翼翼，其實都是自己帶給自己的預設立場。

我們跟哲熹討論到一些需要大量情緒表演的角色的時候，他是如何揣摩並接觸了解的？譬如思覺失調症患者，而他肯定的告訴我們：「就很誠實地告訴對方你的來意啊！我告訴對方的是：我想要了解你，所以我先把自己讓你了解。於是，我們一起打開溝通的那道門，我們了解對方。」

Photographed by Chi Chen

EDITOR & STYLING CHARA YU

MAKE UP WEI WEI

HAIR JOVI

TEXT FERIKA

※文字：Ferika Xu | 編輯：Chara Yu | 圖片： Chi Chen |

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