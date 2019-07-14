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必看美妝新品特搜：香緹卡網美系下午茶、香奈兒極致持久無瑕粉底

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瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？

ELLA金曲獎唇膏色號揭秘！

今年金曲獎亮點之一就是S.H.E合體表演，其中身為雅詩蘭黛的品牌大使，Ella陳嘉樺選擇了雅詩蘭黛【奢華慾望訂製唇膏】#112英式奶茶打底，接著再疊擦上#303高調橙紅，展現出帶有英氣又優雅的美唇妝感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛ESTEE LAUDER 奢華慾望訂製唇膏 NT$1,500
金色管身搭配優雅高級的切割面，令人無法忽視的氣場與高顏值被網友起名為「女王唇膏」，奢華乳霜質地，光是試手上就明顯感覺到：「從沒試過這種一抹到底的滑順！」而且只要一筆，色彩就極度平滑均勻、且與唇膏幾乎零色差。（下圖為#112實擦）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ETUDE HOUSE 玩轉色彩經典眼彩盤15色／NT$1,280元

夏季限定眼彩盤特別邀請知名美妝達人PONY來演繹，PONY挑的#Rose Bomb玫瑰初綻，發揮乾燥玫瑰色系的極致美感，輕鬆展現溫柔小姐姐的迷濛眼神。除可以作為眼妝之外，也能當作腮紅及腮紅打亮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PONY 示範#Rose Bomb玫瑰初綻

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Best Loved 集結ETUDE HOUSE超熱賣之單顆眼影，號稱韓妞眼彩百科盤，變身夏日潮妝的必收經典。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD太陽輕吻甜心潤唇膏(全四色)／NT$1,800

一年兩次的白管彩妝又現身，今年夏日SOLEIL最受注目的品項非這款全新型態的唇部產品莫屬，將「複合潤唇配方」包裹住「水漾唇彩」，只要一抹就能同時滋潤雙唇、予以自然紅潤的唇色，如同夾心餅乾一般，光是外表就討喜又誘人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

主打#08 LUSTROUS (#優雅莓果)，帶著水潤的新鮮莓果色，一擦即顯白，能輕鬆讓妳的夏日雙唇充滿性感魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

THE FACE SHOP貼妝持久粉底液 SPF30 PA++ 30ml／NT$850，共5色

這罐粉底在韓國美妝圈創造了超驚人奇蹟，首先它橫掃了韓國7大美妝獎項，被韓妞譽為『人生的粉底液』，連人氣韓漫《女神降臨》中也提到用此款粉底液進行無瑕變身。在小紅書上早也是熱夯討論品，網友激推”不火天理不容”的"水墨粉底液“。之所以被稱作水墨，是因為這款粉底液的質地，非常令人驚艷，如墨水般具流動性，但劃開之後又輕透緊密貼合肌膚，同時具備強大遮瑕力和持妝力，微霧感的妝效帶有控油效果，上妝後如同自帶濾鏡般展現仙女肌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒CHANEL 珍珠光感新一代防護妝前乳30ml／NT$2,000
經典商品升級，新添加的矢蝶梅精萃油是美白系列明星商品，讓打底防護同時具備亮白功效，營造發光肌底。三款色

選。玫瑰：煥活暗沉膚色，打造神采奕奕的粉嫩晶透美肌，紫玉蘭：中和蠟黃膚質，肌膚重拾光采。蜜桃：全臉遮瑕、消除黑眼圈，去除臉龐疲態，為肌底注入清新氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

M‧A‧C電光大理石系列

在網路上一曝光，品牌立刻收到一堆私訊什麼時候上架，結合絕美的漸層粉色大理石花紋與奢華的爆裂閃電燙金設計，品項包含12色眼彩盤、6色頰彩盤、晶亮蜜粉餅以及全新色系的子彈唇膏，大理石控們燒起來，超越彩妝的藝術品絕對要燙傷你的收藏魂。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

時尚專業12色眼影盤#Natural Vice 17.2g／NT$2500

超實用的暖調烈陽褐金色調，材質更包含霧面、緞光和亮片等多種質地，日常系的甜美可人、電力系的魅惑深邃妝容，都能輕鬆完成。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

時尚專業6色頰彩盤18g／NT$1750

嚴選香檳金及玫瑰粉配色，柔滑乳霜粉質也能自由疊加零負擔，完美還原夏日豔陽下的肌膚紅潤與自然光暈，讓妳隨時都如開啟渡假模式。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

晶亮蜜粉餅Serenity Seeker / Into Eternity 6.5g／NT$1,450

漸層沙漠粉金與漸層夕陽紅棕兩個色調，電擊彩妝收藏控的小心臟！細緻的粉質輕輕掃上雙頰，太陽親吻般的精緻光澤惹人憐愛！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

126SES 專業彩妝刷 $1800 / 234SES 專業彩妝刷(眼影) $1100

同樣是大理石握柄，兩面是不同質感的刷毛，一面較鬆軟可以製造自然的漸層，另一面則密實、適合用來上鮮明飽和的顏色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

時尚專業唇膏 3g $820

經典子彈唇膏及晶亮魔唇換上一身粉嫩大理石包裝，蜜桃奶茶、咖啡紅豆奶等趨勢色選，襯托夏日美唇，引人想入非非。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Natural Born Leader 只要在小紅書上搜尋這個系列，所有女孩都在推這"咖啡紅豆奶"色調，除了巨顯白，不管是黃皮、黑皮都能扛得住這色調。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#The Naturalist 烏龍奶茶色，搭配光澤質地，讓雙唇就如一杯醇厚的奶茶、Q彈軟嫩讓人想偷嘗一口。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

台北文華東方酒店青隅 X 香緹卡跨界推出網美系「絢爛夏花下午茶饗宴」

6月29日至8月18日香緹卡攜手文華東方酒店，在IG熱門打卡餐廳"青隅"推出「絢爛夏花」下午茶饗宴，這次餐點以印度濃郁繽紛色彩及獨有的植物果實為靈感，融入香緹卡保育印度亞洲象的熱情，演繹出一系列華麗美味的精巧傑作。每位售價TWD 1,350，5%的盈收將給予亞洲象保護組織「Elephant Family」，以實際的行動散播愛心。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

甜點包含了蜜桃果餡+梨子慕斯+金盞花奶霜製成的紅顏悅色小蛋糕、芒果百香果果凍，馬薩拉香料茶製成的甘納許、玫瑰慕斯搭配草莓覆盆莓奶霜，交疊激盪出美妙動人的滋味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

底層則為融入印度風味與慈善概念的夏日清爽特製鹹點，以大象腳印為發想的「火腿蜜瓜捲」、揉和南國香料的「咖哩雞肉三明治佐核桃蔓越莓」等，達到甜鹹完美呼應的美妙境界。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒CHANEL極致持久無瑕粉底 30ml $2,250

在香奈兒粉底系列中主打柔霧妝感，強調抗油抗汗的持妝效果，今年新升級，除了推出史上最多色選12個色調，比起前一代更保濕，讓毛孔乾紋獲得撫平，同時具備優異遮瑕力，是夏日底妝的熱門選擇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

實品開箱

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

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「楓葉紅#Chili、土色霸主#TAUPE和#MOCHA、乳霜玫瑰#BRICKOLA」那些年我們追的人氣色，MAC亞洲最暢銷的10支唇膏全剖析。

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：美妝,新品,MAC,Chanel,ESTEELAUDER,ETUDEHOUSE,VogueTaiwan

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