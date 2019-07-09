Chloé首個海外大秀！創意總監談設計靈感，舒淇絕美現身

Chloé 創意總監 Natacha Ramsay-Levi 正坐在上海江濱龍美術館 (Long Museum) 一間大氣工業風格房間内的臨時桌後面。其下的混凝外灘上可見貨船駛過，午正烈日下，有幾個滑板小子正在該市的煤店廢墟蔭涼處練習技巧。整個空間就如 Ramsay-Levi 本人，一派泰然自若。從週六開始，她提前從巴黎出發，趕在品牌 Resort 2020 度假秀於六月 5 日開跑前抵達，這裡就是她的作業中心。本活動標示著該品牌首次在法國以外舉辦伸展台走秀，同時也宣告 Chloé 全球度假系列巡迴正式登場。







假使有壓力存在，從外表也看不出來。無論是即將開跑的系列展示，或是持續 31 度高溫，都改變不了設計師特有不拘一格的舉止風貌。臨時後台更衣區沒有提升心緒的背景音樂，也沒有深夜提神的咖啡或 iPhone 通話喧嚷。她似乎也不受時差困擾——輕輕以一抹微笑帶過，「那對我是小事一粧」——而且就像本地上海人，她的私密衣著規範——黑色喇叭褲、軟質海軍藍休閒外套和真絲襯衫——明顯未變，就如她的標誌性煙燻眼妝。







現年 39 歲，Natacha Ramsay-Levi 負責監管 Chloé 遍佈全球的 82 家精品店和每年四次系列秀展。該品牌自她離開 Louis Vuitton（時任 Nicolas Ghesquière 的女裝創意總監），投奔加入後這近兩年來逐步進化，採用較剛毅的波希米亞風格，特別意識到 Chloé 女孩「並非金髮女郎專屬。是時候該跳出這框架了，」她説。







有一股新的超強實用感與該品牌的逍遙魂同步興起。為母之道與工作並行不悖，設計師本身就在這雙重身份之間靈活轉換——她將自己生活中的「平衡槓桿」歸功於此。「我跟自己的工作室團隊談到很多關於對服裝的體驗感，而孕婦對那方面特別敏感——甚至簡單到可能只是『我有沒有足夠的口袋？』」她玩笑道。





她自己在 Chloé 的思路也有所進化。「最初我對 Chloé 的展望是非常廣面的，但我認為現今人們想要的是更精確化的 Chloé——女性特有的性感飄逸 (flou)。」一邊解釋，她一邊走向展示終場走秀順序外觀的大型佈告板。「在此我為自己嘗試一項新突破。我們還是保留了童稚的心境和剪裁，但在這個系列裡更融入了幾分女性特有的細緻。」







這些作品本身豐富體現了對中國文化的細微觀察，從開幕首貌——利用絎縫夾克向寒冬中使用襯墊摩托車罩的上海女性致敬——到真絲睡衣廓形。該系列還可見兩款裝飾藝術 Chloé LOGO 的回歸，自品牌的收藏室起死回生，對著城市的天際線點頭示意：其一可見於 70 年代的行李箱上，其二則是由 Stella McCartney 為其首場 Chloé 處女秀邀約設計。今日，它以提花技術織成於定製褲上。「我著眼於這件事已經有一段時日，但直到現在才篤定是時候該捲土重來了，」Ramsay-Levi 語帶強烈巴黎口音説明。







意外闖入？閃亮革新。「去年的冬季系列主打藍、白、紅基礎三色元素。而這次的展秀，我想來點色彩玩趣。」C 型包款同樣以較生動的新色調呈現，弘揚中式現代街風英雄特有活力，他們的「超級哥德風」和經典頸鍊 (choker) 呈現出清新而靈感十足的「剛毅個性」。



「來到上海，我找到了一個非常現代的都市，卻同時仍保有完整歷史層面——美好時代 (Belle Epoque)、裝飾藝術 (Art Deco) 以及共產主義年代。而本系列正與此呼應，」Ramsay-Levi 解釋。







原本是歷史系學生，設計師長久以來十分著迷於中國電影（特別是導演賈樟柯的作品）——就在她興致勃勃地分享時，對面牆上一幅 12 呎大情緒板 (moodboard) 中國電影集錦正好提供了相應背景。也就是這相同興趣，挑起了她對上海織物市場以及周邊村落的研究訪問，更在她日後的設計中扮演著中心要角，結合過去與現時，並促使她決定在上海辦秀。



今年一月，她重回上海，要「傾聽心聲」。她花時間觀察該城市的全貌，從超級時尚到日常生活，終於決定將秀場設在龍美術館，因為「江河是賈樟柯電影内貫常出現的元素」。



運用該藝術館特色資源是 Ramsay-Levi 的專長之一，將其融入作品中，以流行文化推動力譜出民主精髓，作法和她在 Chloé 的眾前輩一致。「你不需要是個時尚達人才能懂得欣賞一場 Chloé 秀，」她説，同時邊走邊展露另一抹燦爛笑容，我們一起經過藝廊回到戶外平台，一群製作團隊正忙於架設伸展台。燈光透過點綴於落地窗上的裝飾藝術 LOGO 傾洩而下，投射出柔焦化的 C 型倒影。



「Gaby [Aghion] 是一位知識份子，卻也非常大膽前衛，」她這麼形容 Chloé 奮力不懈的創辦人。「而到了卡爾·拉格斐 (Karl Lagerfeld)，時裝屋則變得以怪誕絕倫著名——超級性感風趣。Chloé 唯一不變的是它一貫的正面體現。」

※文字：Julia Hobbs | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI, Chloe |

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