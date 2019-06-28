移民署跨機關「宅急便」到府服務　新住民和漁工很有感

▲移民署偕同陸委會等27日搭乘「到府關懷、宅配愛」行動服務列車到屏東地區服務新住民等 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

移民署主任秘書林興春偕同陸委會研究委員何達仁等人於昨天搭乘「到府關懷、宅配愛」行動服務列車到屏東地區，關懷萬巒鄉大陸新住民楊進霞及潮州鎮埃及籍何穆等新住民等，並提供新住民照顧服務措施及移民輔導相關資訊，讓新住民很有感。

這次行動服務列車結合駐臺北印尼經濟貿易代表處及馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處共同關懷東港地區辛勞工作境外漁工，並發送防制人口販運宣導小禮物、二手衣，並提供異國小點心、飲品給漁工們消暑解鄉愁，且在東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供民眾、新住民及漁工各項便利的證件辦理及諮詢服務。

來自大陸地區新住民楊進霞婚後從江西來到臺灣定居，與老公在屏東縣萬巒鄉經營「囍羊羊牧場」，從什麼都不會努力學習成為會養羊、揉羊奶饅頭及做羊奶手工皂的牧場老闆娘。而埃及籍新住民何穆原本是埃及文化部舞者，與到埃及學舞的臺灣女孩趙芯瑩，舞出一段浪漫戀情，兩人婚後在屏東縣潮州鎮開設一間中東舞蹈教室，平常除了教學外，也不忘熱心參與新住民相關事務。

林興春表示，移民署以「宅急便」到府服務方式，結合地方政府、跨機關合作，推動便民行動服務列車到偏鄉地區，服務新住民、僑民及漁工們，27日更將印尼、菲律賓等駐臺機構資源直接送達東港，傾聽移工心聲、貼近生活需求，未來會持續整合資源，發揮最大效益，讓移民署不僅是新住民的娘家，更是漁工的守護者。