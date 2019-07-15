亞馬遜Prime Day登場限時48hr　先攻略Kindle、Echo自有品牌

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亞馬遜Prime Day（圖／翻攝自亞馬遜官網）

▲一年一度的亞馬遜Prime Day會員折扣日，在台灣時間7月15日下午3:00起登場，促銷活動限時48小時，站上百萬項折扣商品讓剁手族撿便宜。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

消費中心／綜合報導

美國電商亞馬遜一年一度Prime Day，於美西時間7月15日凌晨0時至16日展開，台灣時間為15日下午3:00至17日下午2:59止，相較於往年活動持續36小時，今年促銷活動延長為48小時，而從歷年折扣以及內行人的經驗分享，通常3C產品折扣多，尤其是亞馬遜自家產品優惠多，值得趁這波入手。

中國大陸有阿里巴巴造節創雙11，美國則有亞馬遜的Prime Day，也就是會員折扣日，由於折扣力度大，越來越受到眾多剁手族青睞，許多特惠商品在活動期間幾乎秒殺，儘管2018年Prime Day開跑沒多久就發生大當機事件，但據官方資料，活動短短36小時在全球賣出上億件商品，其中最暢銷的3款均來自亞馬遜旗下品牌，分別是Fire TV Stick、Echo Show、Echo Spot。

亞馬遜Prime Day（圖／翻攝自亞馬遜官網）

▲想入手亞馬遜自有品牌產品，如Kindle電子書閱讀器，Prime Day是最好時機。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

亞馬遜對於這次Prime Day，除了再把活動時間拉長為整整兩天，也透露將有將超過100萬項折扣商品。其中，Kindle Paperwhite電子書閱讀器下殺65折起，像是8G原價129.99美元（新台幣約4,070元），特價84.99美元（新台幣約2,661元）就能入手，荷包立刻省超過千元，而32G特價也只要109.99美元（新台幣約3,444元）；此外，第二代智慧音箱Echo Show原價229.99美元（新台幣約7,201元），特價159.99美元（新台幣約5,009元），在會員折扣日期間，亞馬遜自有品牌產品祭出的價格殺，此時購買最划算。

雖然在Prime Day能買到便宜好物，但不是每樣商品釋出的折扣都是最下殺，就有專家建議5樣商品可再觀望，先別急著採購，包括遊戲機、熱門玩具、Apple裝置、開學用品、品牌電視，不妨等到網購星期一或黑色星期五，原因是有的商家可能會再附贈禮卡或免費遊戲，或是品牌推出新版本產品後，舊版特價會更多，價格比亞馬遜會員折扣日來得好。

不過整體來說，消費者對於亞馬遜Prime Day關注度，已經不輸給黑色星期五、網購星期一兩大美國傳統購物節，研調Coresight Research就預估，今年Prime Day全球銷售可望達到58億美元，遠高於去年38億美元。

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關鍵字：電商,亞馬遜,Prime Day,會員折扣日,zmazon,Kindle,Echo Show

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