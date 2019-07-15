「美對台軍售」北京制裁名單　陸官媒點名這幾家「軍火商」

▲美軍M1A2坦克。（圖／圖翻攝自美國陸軍官網）



大陸中心／綜合報導

美國國務院9日批准價值約22.2億美元的對台軍售案，中國外交部發言人耿爽15日聲稱，「中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來，中國人一向講求言必行，行必果。」此外，大陸官媒《人民日報》點名可能被制裁的企業，包括通用動力（General Dynamics），漢威聯合國際（Honeywell International），美國豪士科集團公司（Oshkosh Corporation），雷神（Raytheon）和英國航太系統公司（BAE Systems）在美國賓州的公司。

《人民日報》旗下自媒體「玉淵譚天」日前引述長期觀察中美問題的朋友指出，「向台灣出售武器的這些美國企業可以說是『撿了芝麻，丟了西瓜』。這些企業中有不少是軍民複合體，他們因為向台灣售賣武器，失去了中國的龐大市場，得不償失。這些美國企業不僅失去了中國市場，它們相關的民用業務板塊也會在中國受到抵制，可以說是『名利雙失』。」

▲商灣流航太（Gulfstream Aerospace）G650ER。（圖／取自灣流航太官網）



文章分析，別以為美國軍工企業和中國沒有交集，所以制裁沒有意義，實際上「軍民複合體」意味著很多生產軍事武器的企業，也在從事民用裝備的生產，例如「M1A2主戰坦克是由美國通用動力陸地系統公司所設計」，而這家公司旗下擁有一家全世界最大的豪華商務私人飛機供應商「灣流航太」。據了解，中國是灣流航太全球第三大市場。

文章又稱，M1A2的主零件AGT1500燃氣渦輪機的生產商則是漢威聯合國際，他們家的空調系統在中國的使用還是很廣泛的；美國打算賣給台灣的16輛M1070A1重型裝備運輸車，生產商則是美國豪士科集團公司。據了解，美國豪士科集團公司除了為美國軍方設計和銷售車輛外，也生產救援和消防車輛，這些車輛在中國60多個機場使用。

最後，文章強調，「不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志、不要低估中國作為世界第二大經濟體的實力！」

▼M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社）

