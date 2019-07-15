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陸外交部：中國政府和企業將不與對台軍售美企商業往來

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▲▼耿爽。（圖／大陸外交部）

▲陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝陸外交部）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部15日舉行例行記者會，發言人耿爽表示，為維護國家利益，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁，中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來。

記者會上，有記者就中方將制裁參與對台軍售的美國企業提問。耿爽回應，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，損害了中國主權和國家安全。

耿爽並指出，為了維護國家利益，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁，中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來。

據美國國防部網站資料，此次軍售主要內容包含108輛M1A2「艾布蘭」主戰坦克、254枚「毒刺」飛彈、14輛M88A2「大力神」裝甲回收車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。

其中，M1A2主戰坦克由美國通用動力陸地系統公司（General Dynamics）設計，該公司總部位於密西根州，並由美軍位於阿拉巴馬州安尼斯頓陸軍基地、俄亥俄州的聯合系統製造中心生產。

M88A2裝甲回收車的生產商為位於賓夕法尼亞州的BAE公司，M1070A1重型裝備運輸車生產商為美國豪士科集團公司（ Oshkosh Corporation ） ，毒刺飛彈的生產商則為美國的大型國防合約商雷神公司（Raytheon）。

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關鍵字：對台軍售,外交部,大陸外交部,耿爽,制裁,軍售,美台軍售,台美軍售

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