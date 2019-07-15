指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

▲指考示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

108學年度指考已於7月初落幕，大學入學考試中心於15日針對今年指考期間，考生違規案件進行討論。其中爭議最大違規案件，是有考生在公民與社會科考試期間，於座位拿出錢包內的統一發票開始整理，經過委員激烈討論，甚至投票決定，最後大考中心以不扣分處理。

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▲大考中心違規會議。（圖／記者蔡玟君攝）

大考中心表示，今年違規考生共計211件，比去年增加42件，其中以未攜帶有效證件正本以及考生攜帶入場的行動電話、手錶等物品，在考試時發出聲響或影響試場秩序的違規案最多，大考中心也表示，手機等物品在考試時發出聲響的違規情況有逐年增加的趨勢，未來將加強宣導。

會議中討論最高的違規案件，是有考生在公民與社會科目應試時，接近考試時間結束前，因寫完考卷拿出錢包內的統一發票開始整理，經監考人員發現後制止，並沒有再繼續整理，當下以發現考生將非應試物品放於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶的規定通報大考中心處理，但因簡章並沒有針對該行為有明確規範，是否扣分引起現場委員激烈討論。

部分委員主張，懲罰學生必須要有明確條文依據，由於在違規依據中，針對非應試物品有明確指定哪些物品不可帶到座位上，但並沒有指出發票不行，且經過監考人員確認，發票上並沒有考試相關內容，因此認為不應扣分。

由於該違規情況意見不一，最後大考中心決定投票決定，經過現場10位委員投票後，以7票不同意扣分與3票同意扣分結果，決定該考生不扣分處理。

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