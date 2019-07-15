作答條件不足！指考物理第7題送分　成績單7/18寄發

▲指考示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

大學入學考試中心於今（15日）召開第四次會議，針對2019年指考違規案件與其他事項進行討論。大考中心表示，指考物理第7題，由於題目沒有明示兩質點質量是否相同，造成條件不足，因此調整送分。指考成績單將於18日寄發。

大考中心表示，2019年指考報名人數共計4萬9119人，較去年減少1623人。而今年違規考生共計211件，較上學年度169件增加42件，其中以未攜帶應試有效證件與應試時手機或手錶發出聲響等違規案件占多數。

請繼續往下閱讀...

▲大考中心。（圖／記者蔡玟君攝）

大考中心也表示，調整指考物理第7題參考答案，由於該題為力學基本題，但題目未明示兩質點質量是否相同，造成條件不足，因此該題所有到考生均給分。

2019年指考成績單將於18日寄發，屆時除提供網路及電話語音成績查詢服務，也提供考生成績簡訊通知服務。若考生對成績有疑義，從19日上午9時起至23日下午5時為止，可使用成績單上的考生申請複查成績密碼至大考中心申請複查。

大考中心同步公布109年各項考試日期：

高中英語聽力測驗第一次考試預定日：2019年10月19日（星期六）

第二次考試預定日：2019年12月14日（星期六）

2020年學測：2020年1月17、18日（星期五、星期六）

2020年指考：2020年7月1、2、3日（星期三、四、五）

其他人還看了.....

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」 大考中心：不扣分