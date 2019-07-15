支持者狂湧郭台銘臉書　不認敗「跪求脫黨」再拚！怒吼：不公平的初選

▲前鴻海董事長郭台銘初選拿下民調第二高，未來動向備受矚目。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

國民黨總統初選民調結果15日上午出爐，高雄市長韓國瑜以44.8%大勝鴻海集團創辦人郭台銘27.7%，國民黨將在28日全代會上正式提名。大批「果凍粉」對結果感到詫異，紛紛湧入郭台銘臉書留言打氣，以1分鐘破20則數量暴增，高呼這是不公平的初選，力挺脫黨為台灣再戰！

本站新聞〈韓國瑜大贏17% 郭台銘出國沉澱〉報導，郭台銘原本規劃要在結果公布後辦記者會表達參選感言與未來方向，結果臨時取消行程，原本的記者會改以發表聲明稿方式達心境與對未來想法。據了解，郭台銘暫時無脫黨的計畫，近期也將規劃出國沉澱，重新修補參選這3個月來與家人的關係。

▲郭台銘今日並未出席民調公布記者會。（圖／ETtoday）

初選結果出爐後，不少果凍粉無法接受，紛紛湧入郭台銘粉絲頁最新、昨日傍晚的貼文處下留言勸進，「我只投郭台銘」、「為了台灣孩子的未來，支持郭董選到底」、「郭董！選到底不要放棄」、「真替郭董感到惋惜，輸給韓那種只會講空話的更是讓人混怒」、「為了台灣人民，為了下一代未來，懇請您脫黨參選！」

據記者估算，郭台銘臉書目前每1分鐘約會新增20則新留言，絕大多數都是惋惜和鼓勵，不少人質疑初選不公平，「初選制度本來就對韓有利」、「民調出來感覺怪怪，那有5家民調公司郭董都27.5左右，真是厲害」、「噁心國民黨的黑箱民調！支持郭董脫黨參選」、「我沒接到電話！根本就不公平，不加入手機的民調絕對是過時的！」