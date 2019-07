熱帶風暴襲美！史上最噁心洪水「小強大軍逃竄爆發」　

▲美國熱帶風暴帶來暴雨,當地遭受洪水,蟑螂大軍也要逃命。(圖/翻攝自YouTube/WWLTV)

記者林瑩真/綜合外電報導

熱帶風暴巴瑞(Barry)挾帶狂風暴雨登陸美國路易斯安那州(Louisiana),沿岸堤防潰堤,當地逾千名居民緊急避難。不過除了人類,還有蟑螂大軍也在逃難,數十隻蟑螂一起爬向高處的畫面引發熱議。

▼影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

綜合外媒報導,巴瑞14日登陸後,持續以每小時8英里、最大風速每小時60英里速度向北北西方向前進,暴風中心向外的175英里都能感受到強風,緩慢速度則代表當地得承受長時間暴雨。

目前路易斯安那州沿岸已經有堤防潰堤情形,大雨導致低窪地區淹水,不排除發生嚴重洪水,居民被迫撤離。然而可怕的是,當地媒體發現,就連蟑螂大軍也在逃難,數十隻的蟑螂從黑暗、潮濕角落紛紛爬出,游泳或漂浮來抵達尚未淹水的地方,並依靠樹枝、樹葉等往高處爬,畫面相當嚇人。

報導指出,一家除蟲公司表示,蟑螂喜歡躲藏於黑暗又潮濕的地方,但當洪水來襲,為了生存,牠們也得爬出地底;另一名氣象專家波萊特博士(Dr. Dale Pollet)曾於2005年表示,洪水容易讓原本住在戶外的「黑褐家蠊」(蟑螂品種)為了尋找食物,大批入侵住家,民眾可以用殺蟲劑在門口、窗戶多加防範。

Thanks, I hate it! Cockroaches swimming to escape Hurricane #Barry floodwaters (PC: Geoff Hackett) pic.twitter.com/JylMOKFbwl