熱帶風暴襲美！史上最噁心洪水「小強大軍逃竄爆發」　

▲美國熱帶風暴帶來暴雨，當地遭受洪水，蟑螂大軍也要逃命。（圖／翻攝自YouTube／WWLTV）

記者林瑩真／綜合外電報導

熱帶風暴巴瑞（Barry）挾帶狂風暴雨登陸美國路易斯安那州（Louisiana），沿岸堤防潰堤，當地逾千名居民緊急避難。不過除了人類，還有蟑螂大軍也在逃難，數十隻蟑螂一起爬向高處的畫面引發熱議。

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綜合外媒報導，巴瑞14日登陸後，持續以每小時8英里、最大風速每小時60英里速度向北北西方向前進，暴風中心向外的175英里都能感受到強風，緩慢速度則代表當地得承受長時間暴雨。

目前路易斯安那州沿岸已經有堤防潰堤情形，大雨導致低窪地區淹水，不排除發生嚴重洪水，居民被迫撤離。然而可怕的是，當地媒體發現，就連蟑螂大軍也在逃難，數十隻的蟑螂從黑暗、潮濕角落紛紛爬出，游泳或漂浮來抵達尚未淹水的地方，並依靠樹枝、樹葉等往高處爬，畫面相當嚇人。

報導指出，一家除蟲公司表示，蟑螂喜歡躲藏於黑暗又潮濕的地方，但當洪水來襲，為了生存，牠們也得爬出地底；另一名氣象專家波萊特博士（Dr. Dale Pollet）曾於2005年表示，洪水容易讓原本住在戶外的「黑褐家蠊」（蟑螂品種）為了尋找食物，大批入侵住家，民眾可以用殺蟲劑在門口、窗戶多加防範。