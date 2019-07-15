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不吸菸、健走也能省保費！　富邦人壽靠3招推保險綠化一起愛地球

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跑步機。（圖／達志影像）

▲健走型外溢保單近年來廣受20到30歲年輕族群歡迎。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

投保不僅能守護健康，也能愛地球。富邦人壽推出保險綠化3方法，包括針對非吸菸民眾給予保費優惠的優體保單、倡導綠色e化服務，以及投保走路可減免保費的外溢保單，攜手保戶共創低碳健康環境。

為鼓勵民眾降低抽菸頻率、戒菸，以維持良好的健康狀態，富邦人壽推出優體保單「富邦人壽優樂定期壽險」，依非吸菸或吸菸族群區分費率，可依保戶人生規劃選擇10年或20年保障年期，鼓勵民眾顧健康省荷包，2018年共計銷售逾750件，期待透過優體保單推廣，鼓勵保戶維持良好的健康習慣，也能為環境保護貢獻己力。

舉例來說，一名30歲富先生和邦先生，兩人同時投保「富邦人壽優樂定期壽險」，保額1,000萬元、繳費年期與保障年期皆為20年；有吸菸習慣的富先生，其年繳保費為4萬600元，而不吸菸的邦先生適用非吸菸標準體費率，年繳保費只須2萬3,100元，不抽菸的好習慣為邦先生省下1萬7,500元。

▲▼ 富邦人壽靠3招推廣保單綠化，攜手保戶一起愛地球。（圖／資料照）

▲ 富邦人壽靠3招推廣保險綠化，攜手保戶一起愛地球。（圖／資料照）

再者，為鼓勵民眾養成自主運動習慣，富邦人壽推動外溢保單「富邦人壽天行健定期健康保險」，只要保戶投保後走路達到健康步數折扣標準，續期可減免保費，同時也鼓勵保戶以步行取代短程交通運輸接駁，不僅能減少能源消耗，還有助於降低二氧化碳廢氣汙染，攜手保戶從日常生活中實踐節能減碳，善盡地球公民責任。

最後，富邦人壽推動各項無紙化作業流程，建議保戶多使用電子保單和電子通知單等，或是結合行動載具功能，以手勢、指紋或Face ID等技術開啟電子保單，增進保單閱覽便利性；另針對沒有收發email習慣的保戶推出「簡訊電子通知單」服務，輕鬆查閱詳細的繳費通知、入帳送金單、保單還款收據等26項保險相關通知。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，在氣候變遷對環境生態的衝擊下，富邦人壽積極打造綠色金融品牌、開創綠色價值服務，不僅推動各項節能減碳專案，也將綠色環保概念融入商品設計，開發創新且多元的保險商品，同時也大力推展各項無紙化與便捷的數位保戶服務，讓民眾獲取保險保障的同時，延伸保險教育、兼顧環境永續目標，讓保險意義更顯不同。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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關鍵字：富邦人壽,保單,外溢保單,健康,保戶,壽險,保險

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