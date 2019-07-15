遠見／不務正業男子Ayo：勇敢單飛，是為累積回鄉的能量

文╱高宜凡

大清早，台北101大樓附近的通化街菜市場，30歲的高承祐提著包包，到處採買、準備待會下廚的素材，沿路跟許多攤商老闆天南地北話家常，熱絡地就像是在這邊長大的鄰里街坊一樣。

其實，他是從北海岸漂來的基隆遊子，兩年前放棄了正職工作，踏上一個人的料理創作旅程，除了在社群媒體上分享而廣受注目，發表不久就突破三刷的書籍《台味便當》，更是他最新的代表作。

平凡的台味便當，暗藏有溫度的故事

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「料理不是單純只有好吃，還可以讓你回憶生命中的重要時刻，想起你快要忘記的那些事，」高承祐知道，市面上已有大量同類型的食譜工具書，所以他想分享的不只是料理製作方式，還包括許多自己成長過程中、因料理而發生的故事。書籍出版後，媽媽告訴他看了眼眶泛淚，許多讀者也紛紛留言、按讚，直說這是本「有溫度的書」，讓人不由得回想起人生點滴。

比方，書中介紹「栗子燒雞便當」的那篇，高承祐提到小時候因為挑食，把不愛吃的菜偷藏起來，辜負了媽媽辛苦準備的美意，媽媽氣得要他改吃學校的營養午餐。之後，他才瞭解媽媽精心製作的暖心便當有多麼可口，只好回去央求媽媽，母子倆破冰的第一個便當，就是搭配涼拌四季豆、奶油蒜味烤玉米的栗子燒雞，當時他伴著淚水猛扒飯，幼小的心裡想著：「再也不要讓媽媽傷心了。」

說起來，會從事料理，跟高承祐的家學淵源有關。除了擅長此道的媽媽，他的阿嬤更是達人等級的作菜高手，還有自家菜園，讓他從小就吃遍閩南、客家、江蘇菜系等各路美食，笑說自己的嘴從小就被養刁、寵壞了。各種以料理為主題的電影、卡通、或書籍，更讓高承祐為之著迷。

為就讀大學，高承祐來到台北，展開一個人的旅程，他開始到餐飲業打工，逐漸愛上在廚房和料理台穿梭的工作節奏，畢業後也如願進入相關產業，有著亮麗頭銜跟穩定收入。但四年忙碌的日子過去，每天面對電腦螢幕跟無數行政表格，他發現自己的笑容變少了、熱情也在衰退，對往後人生出現無數問號。



靠料理尋回熱情，勇敢跳出舒適圈

尋回熱情的關鍵，同樣來自撫慰人心的料理。

在餐飲集團擔任人資的時候，因吃膩公司附近的店家，高承祐嘗試重拾鍋鏟，下班回家做晚飯，並自備隔天到公司吃的便當。他開了Instagram 帳號「不務正業男子Ayo」，除了分享上班族男子的便當創作，還有誘人的料理美圖，他還習慣搭配自己的日常感言和生活碎碎唸。

慢慢的，他發現，在家做料理、自備便當的人還真不少，有家長是為了健康和衛生，有人是為了興趣、還有人是為了紓壓，對於食物，大家總有談不完的話題，還有聊不完的人生故事。起初只是覺得好玩，沒想到短時間內就吸引超過1.8萬名追蹤者，讓他受到不少關注，還被廠商邀請參加市集活動，在兩小時內賣光100份沖繩風味的黑糖燉肉便當。過程中，他感覺找回了當年在廚房裡悠然自得的快樂。

兩年前，高承祐收到經紀公司邀約。要放棄有固定收入的穩定工作，一開始讓他天人交戰，準備發出婉拒訊息的那天，對著辦公室的電腦和擱置大半年的企劃案，「真的要一直這樣下去嗎？」為回答這個疑問，他決定大膽踏出舒適圈，從此告別朝九晚五的上班族生活，成為全職的自由料理工作者。

為充實一度荒廢的料理基本功，他回家跟母親學做菜，向阿嬤討教家族食譜。「其實最難的就是家常菜，不但要乾淨俐落、還要邊做邊收！」走上這條路後，高承祐才知道，小時候在電視上看的傅培梅老師有多麼厲害，簡直就是素人自學成功的經典案例，啟發了後代無數台灣人對料理的熱忱。

從基隆漁港出發，在台北這座都會求學、工作了十多年，高承祐想用料理傳達的，不只是餐桌上的家常味、菜市場的人情味、還有濃郁的鄉愁滋味。「有一天，我一定會回去！」他自信地說。

【本文摘自遠見雜誌7月號；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2XDdMOR】