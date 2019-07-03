《遠見雜誌》2019最佳大學排行榜　技職類高科大衝到第三名

▲圖為屏科大（《ETtoday新聞雲》資料照）。

生活中心／台北報導

邁入第四年的《遠見雜誌》「台灣最佳大學排行榜」，1日舉辦贈獎典禮，表揚各類別排行前五名大學。結果顯示，綜合大學前四名為台成清交的陣容不變，但公私立、醫科、技職學校排名有些許的更動，私校醫科位居一二名，北醫、中醫大超越陽明，科大除了台科、北科仍位居一、二名，南部學校已出頭天。

為求周延，2018年起進一步優化評鑑標準，透過公正第三方機構，評估面向更廣泛，包括引用影響力、產學鏈結和國際合作，持續為高教界建立客觀評比標準。

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《遠見》每年也不吝諮詢專家意見，優化評鑑指標，去年原有34項細指標，今年多增設一項，總共為35項，並在既有的五大構面「社會影響」、「學術成就」、「教學表現」、「國際化程度」及「推廣及產學收入」外，今年多增列第六大構面「財務體質」。

▲綜合大學排名（《遠見》提供）。

▲私立大學排名（《遠見》提供）。

▲文法商大學排名（《遠見》提供）。



透過校際排名，可發現公私立大學排名變動較大，以往國家教育資源偏向國立大學，導致公私力的競爭力有極大差距，近年在私校的努力，多元爭取經費下，有了不一樣的面貌。2012年起，由12所私立大學組成的「優久大學聯盟」，在文法商20強中的11所私立學校，優久聯盟占了7所，且大多名列前茅。

▲醫科大學排名（《遠見》提供）。



在台灣，醫學院向來為王道，醫科大學獨領風騷，各大學積極設立醫學院或醫院，以增強競爭力，醫科類榜中公立大學落後，北醫、中醫大，占居一、二名，北醫更奪得醫科榜及私大榜雙料官軍，該校生師比，每位老師僅教授9.53名學生，全台最優！

▲技職大學排名（《遠見》提供）。

技專院校積極調整體質，在科大榜中，洗牌狀況尤其明顯。併校後的高科大，首度超越雲科大，位居技職第三名，屏科大今年進步2名，位居第5名。令外，北商大、致理、勤益及北護大首次進入20強，南臺及弘光則是首次進入前10大，可見技專院校的變動幅度較普通大學來得大。

於今年調查中也發現，從學校整體資料規模來看，大學生的確減少了。每年列入評比的各校平均學生數，已從2016年的1萬1035人減少427人，今年只剩下1萬608人。可喜的是，學生減少，加上部分學校整併及退場，讓學生享有的資源變多，以生師比來說，2016年每位老師平均教授23.53名學生，2019年已降至23.04名。

各校平均總經費也從2016年的20.82億元，增至22.59億元，4年來平均增加1.77億元。4年前，各校每位學生平均每年可分得19萬2379元的教育資源，2019年已增至21萬5323元。