NOVA情報誌／4K海陸悍將　運動Vlog潛水樣樣精通

圖、文／NOVA情報誌

錄好錄滿夏日奇「機」神救援～更強防震衝鋒技術，更易自拍前後雙螢幕，更美海底世界還原魔法，編織青春不凡風雲「錄」！





炎炎夏日，市區熱烘烘像烤爐，最佳休閒活動正是玩水！廉價航空盛行，年輕人愛出遊，四處造訪美麗海島、知名海灘，朝聖珊瑚礁浮潛聖地…這時仰望蔚藍天空、徐徐微風，搭配超美水中世界與比基尼正妹、肌肉型男，絕對「清涼」一夏！

伴隨時下衝浪、潛水盛行，各項極限運動挑戰者或網紅網美們，面對極具意義與稍縱即逝美好瞬間，想記錄保存或同步直播分享，讓好友家人粉絲如臨現場「看過當去過」，共享箇中點滴喜悅！

無論完整刻劃動人回憶，爾或讓自己Vlog影片點播率爆棚人氣紅不讓，必須得靠「專業」的來！有需求就有市場，因應戶外極限運動、水下記錄與險峻環境而生的「防水運動攝錄機」，「驚」夏豈止更多品牌加入，且各路「4K海陸悍將」大幅強化畫質防震技術&增添嶄新模式，滿足各環境運用拍攝，同時務求智慧一條龍後製&分享，錄完自動精華剪輯速上傳手機社群全方位搞定；特別是袖珍體態工藝續創新，首款雙螢幕機問世，契合Vlog直播自拍潮，水中拍攝還更Pro，真實還原海底美麗世界，重點豐富實用配件安心隨扈…本期特別專訪各大代表性機種&品牌，歐耶～即刻按下快門，跟隨小編腳步，體驗這不平凡的夏日攝錄奇「機」！

4K超防震精益求精 AI全自動剪輯分享

「影片」會說話！常常在一些外景綜藝節目如「愛玩客」、「綜藝玩很大」，看到主持人小鐘、小隊長瘋面仔KID與眾多穿著比基尼清涼裝女星，手持「防水攝錄機」激烈奔跑山林或沙灘，競逐闖關玩各項水上遊戲，拼戰時肢體動作，臉部特寫細微表情與女星嚇得花容失色瞬間，盡收觀眾眼裡。

重點不是這些女星身材好不好，而是有「影」有真相，間接印證手中專業「防水攝錄機」（或稱之為運動極限攝影機）強悍海陸防護力與高動態環境下拍攝實力。對於喜愛戶外運動，想記錄拍攝又不想冒著手機GG風險，有著極大吸引力與安全信心！

尤其這海陸雙棲悍將不只是攝錄利器，還能玩出很多影像樂趣，甚至市場龍頭品牌GoPro已能做到拍攝操作到後製剪輯、分享，單機一條龍包辦到好，讓不懂影片剪輯後製的大眾趨之若鶩！好還要更好，GoPro全新七代旗艦款「HERO 7 Black」持續帶來更強4K高畫質防震，更簡易AI智慧後製，還新增FB臉書串連直播分享功能…！

「七代機最大特色搭載『超級防震技術』，防抖效果相當好，讓玩家無需花錢買三軸穩定器！」GoPro台閔科技產品經理曾英雄指出：「GoPro堅持提供優質創新產品與令人感動視頻，至今進入第七代，各項功能更臻完善。全新主力旗艦『HERO 7 Black』延續既有堅固耐用性，無需防水殼裸機帶來水下10米防護，並提供業界最流暢4K每秒60格、1080P每秒240格影片畫質，尤其針對激烈動作下的防震抑制，導入最新研發『HyperSmooth超級防震技術』，畫面穩定性大幅提升，還新增過去後製才能做到的『TimeWrap移動縮時』模式，讓玩家邊走邊拍，玩出有趣快轉影像風格！」特別是凌駕業界的獨家好評「Quik Stories剪輯故事功能」，七代機進階再整合AI智慧分析，做到更「全自動」無需動手即完成作業。GoPro曾經理強調！

是的，七代新搭載「HyperSmooth超級防震技術」，確實相較上代能更顯著凍結抖動問題，無需搭配三軸穩定器即能拍出穩定順暢畫面，剛推出時本刊數位鑑定團單元搶先鑑定過這款，當時達人們對這功能評價高。尤其針對多數人不會剪輯影片困擾，上代透過專用Quik Stories App選好拍攝的影片與照片後，指定App內羅列的各式免費音樂與特效，已能幫玩家自動濃縮剪輯一段有串場、效果、配樂，適合分享的30秒到2分鐘精采影片，大受好評。

更棒的是七代加碼「AI自動全剪輯」，只要開啟設定內Auto模式，系統會智慧AI分析拍攝濃縮影片中人臉、聲音、畫面晃動…等，快速剪輯成精采片段並搭配音樂上傳你手機，讓你決定要不要存檔或直接分享上傳社群，達到「自動拍攝＋後製＋分享全方位包套到好」新成就，大幅節省後製時間，這也讓GoPro銷售量持續在市場開紅盤！

GoPro曾經理笑談，近期我們還推出「HERO 7 Black Dusk White暮光白限量版」，走白色機身外觀，很多女性朋友都喜歡。尤其迎合時下網紅網美直播分享風潮，七代機一大獨家新特色，能支援使用者臉書FaceBook Live串流直播，亦可透過RTMP轉址將錄像直播到個人YouTube、Twitch、Vimeo等頻道上，同步無時差將直播影片分享粉絲好友，推出後獲得不小迴響喔！

GoPro七代機相較上代增添這麼多亮點，讓人很好奇接下來八代的突破與發展！不斷追問下，GoPro曾經理鬆口八代新機最快10月引進台灣，但礙於商業機密無法透露細節，不過絕對會更滿足極限運動攝影，強化全方位Vlog&親子旅遊拍攝與更方便大眾使用。網路無國界！從國外網站搜尋得到的訊息，下代新機可能會推黑/銀/白三種色系，內建更高流暢4K每秒120格、1080P每秒480格畫質與防震新技術，代表拍出來畫面將更順更穩，且還有特殊專屬配件來迎合Vlog拍攝需求，值得期待！

創新前後雙彩色螢幕 主打Vlog極限愛好

「防水攝錄機」很大趨勢用途就是「Vlog影片拍攝！」近年來「Vlog」這名詞全球熱夯，Vlog簡單來說泛指「影片部落格Video blog」，許多網紅、YouTuber或影片創作者，透過簡單一段短片自拍，分享聊天或介紹美食生活旅遊等，吸引觀看與點閱，因貼近現實與高度原創性，就像朋友出現螢幕前哈啦，很受年輕人青睞，坊間一些熱門YouTuber的點擊率往往可衝破百萬！

本身能穿梭極限運動上山下海，隨時隨地應付各類拍攝環境的4K高畫質攝錄機，無疑成為Vlog興起後關鍵受益者，廠商們也看準此趨勢，紛紛研發推出相對應機型，搶食這塊Vlog新興商機！

在空拍機領域相當聞名的DJI大疆，近日正式跨足「防水運動攝影」領域即展現一鳴驚人之姿！首款代表作「OSMO Action」不但各項防護、畫質、性能完整到位，還前所未見導入「創新前後雙彩色螢幕」，加上相對親民價位策略，一上市就引發市場話題與各界觀注！

DJI代理先創國際行銷公關陳筱涵談到：「運動攝錄機的成功，跟直播世代興起有很大關聯！DJI首款『OSMO Action』最大優勢搭載『前後雙彩色螢幕』，小巧堅固機身下除具備裸機11米水下高防護，且在後置2.2吋觸控螢幕外，前方鏡頭旁還多增設1.4吋300dPi彩色螢幕，讓使用者能即時看到構圖不再盲拍，配件安裝時快速調整最佳角度，透過輕觸螢幕兩下即能做螢幕轉換，提供更好自拍Volg體驗與更方便分享個人經歷、心情和觀點！」雙管齊下，前螢幕記錄豐富有趣表情，後螢幕主宰第一人稱視角，搭配獨家「增穩技術」與「4K HDR拍攝」，讓運動、旅遊與日常拍攝，皆獲得高品質流暢畫面與絕佳構圖，DJI陳公關強調！

確如所言，這位攝錄界新同學遑論雙螢幕外觀很搶眼，內在攝功同樣深厚沒話說！核心內建Ambarella H2高速影像處理器與「RockSteady增穩技術」，透過濾波演算法強化防震穩定性，同時帶來業界高標4K每秒60格、1080P每秒240格影片錄製，100Mbps高資料量畫質與支援4K HDR；還一併提供多元有趣縮時錄影，8倍速慢動作拍攝，最大120秒長時曝光控制等模式玩法。

使用者也能透過專用「DJI Mimo App」，用手機進行操控瀏覽、拍攝與傳輸檔案，並能直接針對影片後製剪輯管理，內附豐富模板、濾鏡、音樂與貼紙可套，讓影片剪輯簡單低門檻，亦能針對影片做調速、亮度、飽和度、銳度等做細節調整，創造個人滿意作品。尤其DJI還連袂祭出多種配件，提供不同場景平台搭配安裝使用，同時支援語音控制拍攝等功能。整體綜合性表現與更低入手價格，無疑對GoPro造成威脅，俗話說相互競爭才會進步，對於消費者來說絕對樂觀其成！

全天候四防翻轉自拍 高畫質攝錄雙犀達陣

很多親子家庭一到夏天，都會去沙灘泳池玩水或出國旅遊浮潛；這時既希望擁有良好機身防護性，可在險峻嚴苛環境下使用，又期望像一般隨身類單相機般，擁有高畫質靜態拍攝與優異錄影能力，不單單偏重運動極限錄影用途，務求全天候四季生活隨拍！

這時擁有四防性能-防水/防塵/防摔/抗壓的「防水型堅固相機」，無疑成為另一優質選，幾乎各家相機廠都積極佈局！猶如日系相機大廠Sony全新二代掌上型袖珍防水機「DSC-RX0M2」，方正小巧極易攜帶，本身提供裸機10米防水、2米防摔、200公斤抗衝擊、高防塵四防堅固性，滿足日常、旅行、登山、朔溪等各環境使用，尤其在核心大感光元件高畫質特性下，新增180度翻轉自拍螢幕與強化4K防手震錄影，更移植自家好評的眼部偵測對焦與柔膚效果！

Sony台灣索尼數位影像產品部主任蘇子翔談到：「自家很受歡迎的RX0系列袖珍防水口袋型相機，優勢在超小身軀下內建最大的1吋堆疊式Exmor RS COMS感光元件，帶來同級機中最高畫質，完美兼顧全天候攜帶與最佳拍攝品質需求平衡性，是它牌所無法企及！」尤其我們要讓它應用更廣、更實用全方位，大刀闊斧在二代機新增180度翻轉螢幕，讓自拍更有感，並帶來更高4K每秒30格、1080P每秒120格流暢錄影品質，且新增間隔錄影拍攝與支援960FPS超級慢動作，出廠更搭配專用相機握把&同步可接麥克風冷靴支架（主機＋配件）組合，要讓愛拍Vlog影片的網紅、YouTuber與女性族群，通通納入紅心客群標靶，Sony蘇主任強調！

沒錯，COMS感光元件大代表進光量大，等於高畫質的保證！且二代新機還增添很多實用功能，錄影更提升4K水準，並內建有EIS影像防震技術。尤其針對錄像畫質穩定性較挑剔者，還額外提供「Movie Edit add-on」程式供搭配，能進一步透過智慧裁切處理做穩定強化，讓中間人物畫面更平穩！「效果直逼三軸穩定器所拍出喔！」Sony蘇主任指出！

「我們針對極限運動型防水攝錄者，還提供專業旗艦型『ActionCam FDR-X3000/ FDR-X3000R 』供選購！」Sony蘇主任續談，自家專為運動攝影與水中活動量身的ActionCam系列，很大強項領先業界唯一內建「B.O.SS全方位光學防震技術」，搭配4K清晰畫質、ZEISS蔡司鏡頭與Exmor R高感光元件，確保極嚴苛晃動環境下，輕鬆拍出高穩定清晰錄像，且更助於低光源環境下顏色還原度，讓色彩逼真漂亮；尤其出廠隨機附帶防水殼，套上後帶來水下60米高防護，外觀工藝更是雪白時尚，推出至今依舊賣得相當好。

是的，「光學式防震」主要透過鏡頭位移來修正晃動，不犧牲視野與任何影像細節，且低光源環境下亮度與還原力高；然而坊間多數機種採用的「電子式防震」，原理藉由縮減原有的畫面視野（各家程度不一），搭配動態感應器與提高ISO值做即時影像修正，相較下成像品質有些許落差。

然而ActionCam系列推出市場兩年多，屬長青機型，當時剛上市時憑藉光學防震技術，確實在畫面穩定性稱霸業界！但可惜至今遲遲未推出新機，隨著競品新電子防震技術不斷演進，優勢已漸漸不再；畢竟小編看著Sony長大，算是Sony影音控，私心期待ActionCam系列機能盡快推陳出新。

水中拍攝強化還原 深潛浮潛美景重現

年輕世代就是勇於冒險，探索不同美麗世界！時下不少正妹型男流行考潛水證照，能像美人魚優游水中自由潛水，或透過浮潛、深潛體驗浩瀚未知海底世界，與眾多繽紛熱愛魚一起共舞。

面對這得來不易的水中美景，親眼目睹想必意猶未盡，多數潛水者會想將這美麗瞬間記錄下來，藉由水中相機/攝錄機拍攝回憶。不過水中拍攝「有貓膩」，不像陸拍這般單純，若沒有開啟特殊水下模式（紅光補償），拍出來畫面會呈現藍藍一片，無法讓真實色彩重現，且潛層愈深，藍黑色調愈嚴重。主因光線進入水這介質時，光譜會被吸收遞減，波長愈長的紅色光最先會被吸收，使得水中景象出現藍色調！

「我們是水中拍攝專家，凌駕業界提供三種不同潛層『水中白平衡』色彩還原能力！」Olympus元佑資訊產品部課長黃俊鴻談到：「『水中色彩還原』與『微距拍攝』是Tough系列防水機兩大強項！新推出的『Tough TG-6』別於它牌只做單一水中模式或加裝濾鏡，出廠裸機即貼心搭載三種水下白平衡補償，能分別對應淺層3米、中層3-15米、深層15米以下三區深度拍攝，讓愛潛族在不同深度下還原真實色彩，無需再花錢購置濾鏡或費心事後電腦後製！」尤其這代新機還強化微距系統，新增1公分「水中顯微鏡」近拍，連開機速度、對焦、取景上皆做到進階實用，Olympus黃課長強調！

據瞭解「Tough TG-6」裸機帶來15米防水、2.1米防摔、100公斤抗壓、負10度耐寒、高等級防塵等堅固六防特性，搭配專用潛水盒後能水下45米深潛防護，且在既有豐富水中廣角、水中抓拍、水中HDR、水中微距（5-10公分）模式外，新增Super Macro水中顯微鏡超級微距模式，能近距離捕捉水中珊瑚或生物細節。較特別是過去若切換到微距拍攝，光圈與曝光補償值無法改變，好消息TG-6解除此封印，即使在P、A模式下，同樣能以1公分超級微距來拍攝，讓近拍性能更Pro！

遑論近可攻，遠也能加碼！針對想拍礁岩洞內小魚或探勘較深洞穴，「Tough TG-6」既有4倍光學變焦下，增添2倍數位變焦，整體逼近8倍變焦望遠取景，使用彈性更高；機身背面3吋LCD螢幕也從上代46萬提升到104萬，瀏覽觀賞更細緻活現。當然核心同樣優異相機拍攝能力，背照式CMOS搭配F2.0大光圈鏡頭與TruePic VIII處理器，且內建源於自家單眼的獨家「Pro Capture回溯模式功能」，快門按下瞬間，能回溯前14張影像，對於精采一刻快速捕捉或拍攝生態鳥類飛起瞬間相當好用。

如此海陸雙犀，特別是更專研於水中拍攝色彩還原，讓諸多「水行俠」讚不絕口，預料在Olympus衝鋒下，未來勢必會有更多品牌跟進，讓海底美麗世界不孤單，一一呈現徜徉你我生活與記憶。

「配件」扮演關鍵角色 極限回憶靠它罩

最近郭董有句名言叫「開外掛」；對於這類防水攝錄機，無論極限運動、水下記錄、險峻環境或想Vlog自拍創作，想安心＋貼心錄好錄滿，重要的是「有外援」，需要相對應「實用配件」。

舉例來說，想拍第一視角，就需將機器牢牢架在胸前或固定安全帽上；優游於水中玩樂或浮潛時，避免發生機器脫手石沉大海悲劇，必須加裝有飄浮輔助功能保險型配件，多一層保障。配件重要性不在話下，想要立足市場，壯大應用面與展現品牌實力，很大決勝關鍵在「豐富配件」！

GoPro之所以能站穩龍頭地位，相當大原因來自業界最多配件支援性，目前GoPro系列機配件數量超過百種以上，像是熱門常見的有「三向自拍固定架」，兼具三角架與手持自拍棒雙重功用，並能調整角度與長度。而針對海邊水上活動則提供中空「漂浮握把」與「水上防沉漂浮片」，機器不慎掉落水裡能自動浮起；比較特殊是針對側拍有「鯊魚軟管夾」，因應潛水第一人稱視角有咬在嘴巴或掛胸的「嘴咬式固定座」與「胸前綁帶」支援，並能以寵物視角看世界，將攝錄機綁在寵物身上「寵物背帶」等，當然衝浪配件與網紅需要的「專用麥克風連接器」一應俱全，各種形式應有盡有！甚至從國外網站消息，伴隨年底八代GoPro上市可能將推出「掛螢幕」自拍手把新配件，迎合Vlog影片自拍直播需求！

不僅GoPro，新同學DJI同樣針對配件積極佈局；包含有「深潛防水殼」能達水下60米防護；「ND減光濾鏡」提供ND 4/ND 8/ND16/ND32四檔ND減光濾片；「充電管家」可同時為三塊電池充電；「鎖緊螺杆」鎖緊固定於外框等；代理商預告未來將陸續引進「漂浮手把」、「相機保護框」、「曲面/平面粘貼底座」…等更多元實用配件，敬請期待。

Sony攝錄老牌也展現大廠風範，光ActionCcm系列就推出超過30種以上配件，除隨機附搭的水下60米防水殼，還涵蓋潛水專用配件、自行車專用、旅行專用、衝浪專用、滑板專用、登山專用，甚至寵物專用穿戴背帶都有；另一袖珍方正機「DSC-RX0M2」則推出專屬「手持相機握把」、「麥可風冷靴支架」配件G組合，整套含主機售價不到2萬元。



Olympus則針對水中拍攝帶來二代「魚眼轉換鏡頭」，能拍出有趣圓周魚眼與對角線魚眼效果；並有水下45米防護「防水殼」；輔助微距拍攝照明「環形LED閃光燈」、「閃光燈柔光罩」；能保護鏡頭免面刮損沾汙的「鏡頭蓋」與「保護濾鏡」等；同時在正常保固與免費到府收送外，還能幫用戶免費做防水係數測試，檢查機身膠條功能是否正常，讓使用更無後顧之憂！

只能說，時光飛逝，千金難買好回憶！無論純粹運動玩樂，旅遊記錄或工作Vlog拍攝，今夏各類「海錄悍將」以更好狀態與更人性實用配套支援，精彩豐富你的攝錄人生！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw