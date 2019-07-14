工具砸破路人車　師傅臉綠暈了「不忍學徒賠太多」做溫暖決定：到底對不對？

▲師傅表示，當時大量雨水灌進車內，趕緊找到車主，請他將車子移到不會淋到雨處。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「最近我在想，我這麼做到底對不對，能不能讓學徒長記性？」一名冷氣裝修師傅帶的學徒出包，他不忍對方賠太多錢，因此做了一個溫暖決定。他也說出一席真心話，「因為他媽媽只有他一個兒子，我有責任讓他平安下莊」，讓網友看了超感動。

師傅13日在「爆怨公社」臉書社團說，前幾天，外面下著滂沱大雨，到某大樓修冷氣，學徒工具掉下去剛好砸到下面的車輛，大量雨水灌進車內，「當下臉真的都綠了，頓時覺得頭暈目眩，此時已顧不得臉上究竟是雨水還是淚水，趕緊找到車主，請他將車子移到不會淋到雨的地方。」

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師傅表示，雖然當天做了白工也不夠賠償，但還好砸到的是國民車不是砸到人，且車主也非常的平和，沒要求其他賠償，「為了讓學徒長記性，名義上扣2000，其餘我自己賠。」

▼原PO說，「一直以來危險的還是都自己做，不敢讓學徒做。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）



師傅指出，但學徒平時工作認真，且學徒職位薪水也不高，發生這樣的事情也是為了工作，「想了想，不忍心讓他賠2000，於是發薪水時還是再多給他1000，也就是實際上他只賠償1000。」

「但最近我在想，我這麼做到底對不對，能不能讓學徒長記性？」原PO說，每次外出工作，不斷告誡學徒要遠離「海神魚叉、三支牙籤、盾牌、牛頭牌」等車輛，告誡用電安全、爬高安全，但一直以來危險的還是都自己做，不敢讓學徒做，「因為他媽媽只有他一個兒子，我有責任讓他平安下莊。」

原PO表示，做任何技術工作，學徒沒經驗容易造成財損或人損，「我自己也曾經因為學徒的疏忽而受傷，也因為自己懂得防範降低了傷害」；學徒很辛苦無庸置疑，但學徒產值不高，帶學徒風險也很高，「我也只能盡力教，讓他能盡快提升產值而增加薪水。」

▼原PO提醒學徒爬高要注意安全。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李毓康攝）

原PO指出，在這個社會，當父母的會願意讓孩子從事薪水少、又勞累的學徒工作嗎，可是所有的工作也只有學徒的薪水漲最快，當然必須自己願意學，並遇到願意教的師傅跟老闆，「希望，每天都能平安回家…」

此文PO出短短10小時，就獲得近8000人按讚，許多網友感動留言，「你是個好老闆」、「你的用心值得被用心的學徒看見，如果他真感受不到就隨緣吧」、「是個好師傅，會為徒弟想」、「我真的要哭了！這麼有心的師父上哪找」。

但也有人認為，「有時候！真的要給他痛一次！才記得住！要有痛過才會吸取教訓。」另一人說，「估價完至少要讓他賠一半，可以每個月慢慢扣，真的不能心軟，要是砸到人可能這輩子都毀了。」