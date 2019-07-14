　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工具砸破路人車　師傅臉綠暈了「不忍學徒賠太多」做溫暖決定：到底對不對？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

學徒工具砸破路人車　師傅「不忍他賠太多」做溫暖決定：到底對不對？（圖／翻攝爆怨公社）

▲師傅表示，當時大量雨水灌進車內，趕緊找到車主，請他將車子移到不會淋到雨處。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「最近我在想，我這麼做到底對不對，能不能讓學徒長記性？」一名冷氣裝修師傅帶的學徒出包，他不忍對方賠太多錢，因此做了一個溫暖決定。他也說出一席真心話，「因為他媽媽只有他一個兒子，我有責任讓他平安下莊」，讓網友看了超感動。

師傅13日在「爆怨公社」臉書社團說，前幾天，外面下著滂沱大雨，到某大樓修冷氣，學徒工具掉下去剛好砸到下面的車輛，大量雨水灌進車內，「當下臉真的都綠了，頓時覺得頭暈目眩，此時已顧不得臉上究竟是雨水還是淚水，趕緊找到車主，請他將車子移到不會淋到雨的地方。」

請繼續往下閱讀...

師傅表示，雖然當天做了白工也不夠賠償，但還好砸到的是國民車不是砸到人，且車主也非常的平和，沒要求其他賠償，「為了讓學徒長記性，名義上扣2000，其餘我自己賠。」

▼原PO說，「一直以來危險的還是都自己做，不敢讓學徒做。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

▲▼清洗冷氣,冷氣保養,空調系統清洗,冷氣發霉,過敏,塵螨,冷氣濾網,夏天。（圖／記者姜國輝攝）

師傅指出，但學徒平時工作認真，且學徒職位薪水也不高，發生這樣的事情也是為了工作，「想了想，不忍心讓他賠2000，於是發薪水時還是再多給他1000，也就是實際上他只賠償1000。」

「但最近我在想，我這麼做到底對不對，能不能讓學徒長記性？」原PO說，每次外出工作，不斷告誡學徒要遠離「海神魚叉、三支牙籤、盾牌、牛頭牌」等車輛，告誡用電安全、爬高安全，但一直以來危險的還是都自己做，不敢讓學徒做，「因為他媽媽只有他一個兒子，我有責任讓他平安下莊。」

原PO表示，做任何技術工作，學徒沒經驗容易造成財損或人損，「我自己也曾經因為學徒的疏忽而受傷，也因為自己懂得防範降低了傷害」；學徒很辛苦無庸置疑，但學徒產值不高，帶學徒風險也很高，「我也只能盡力教，讓他能盡快提升產值而增加薪水。」

▼原PO提醒學徒爬高要注意安全。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李毓康攝）

▲▼分離式冷氣,空調,室外機,高溫,限電,節能。（圖／記者李毓康攝）

原PO指出，在這個社會，當父母的會願意讓孩子從事薪水少、又勞累的學徒工作嗎，可是所有的工作也只有學徒的薪水漲最快，當然必須自己願意學，並遇到願意教的師傅跟老闆，「希望，每天都能平安回家…」

此文PO出短短10小時，就獲得近8000人按讚，許多網友感動留言，「你是個好老闆」、「你的用心值得被用心的學徒看見，如果他真感受不到就隨緣吧」、「是個好師傅，會為徒弟想」、「我真的要哭了！這麼有心的師父上哪找」。

但也有人認為，「有時候！真的要給他痛一次！才記得住！要有痛過才會吸取教訓。」另一人說，「估價完至少要讓他賠一半，可以每個月慢慢扣，真的不能心軟，要是砸到人可能這輩子都毀了。」

ET快訊
「內部評估初選輸10%」　名嘴爆：郭台銘將循王金平模式參選
「老婆離開後他變了」馬航MH370失蹤5年　最新調查：機長害

關鍵字：學徒,師傅,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工具砸破路人車　師傅臉綠暈了「不忍學徒賠太多」做溫暖決定：到底對不對？

媽咪孕肚喜現「寶寶腳掌」　網直呼：好清楚！真相曝光

社區泳池直擊！鄰居「順走iPhoneXS」救生員秒攔截　網回應成開放式結局

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生成　周三起變天！南部東部有雨到周末

館長又收戰帖...怒飆要大陸選手「一次來」：桃園機場停車場直接開打

「我的替身在哪？」死刑犯的各種遺言　親睹執行現場第一手紀錄

「吻仔魚」是所有魚類的魚苗？漁家「猛抓一把」闢謠：區別很明顯

從小最疼她！阿公夢裡「臉浮水面」...墓地一看變蔭屍　連4次託夢都成真了

公獨角仙交配竟被民眾抓走　網友疾呼「把人家的老公還回去」

大雨狂噴！馬尾妹騎車「肉色雨衣」辣翻　網暴動猛搜...老司機曝：墾丁日常

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

工具砸破路人車　師傅臉綠暈了「不忍學徒賠太多」做溫暖決定：到底對不對？

媽咪孕肚喜現「寶寶腳掌」　網直呼：好清楚！真相曝光

社區泳池直擊！鄰居「順走iPhoneXS」救生員秒攔截　網回應成開放式結局

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生成　周三起變天！南部東部有雨到周末

館長又收戰帖...怒飆要大陸選手「一次來」：桃園機場停車場直接開打

「我的替身在哪？」死刑犯的各種遺言　親睹執行現場第一手紀錄

「吻仔魚」是所有魚類的魚苗？漁家「猛抓一把」闢謠：區別很明顯

從小最疼她！阿公夢裡「臉浮水面」...墓地一看變蔭屍　連4次託夢都成真了

公獨角仙交配竟被民眾抓走　網友疾呼「把人家的老公還回去」

大雨狂噴！馬尾妹騎車「肉色雨衣」辣翻　網暴動猛搜...老司機曝：墾丁日常

他偷車載走3陌生小孩…父母一路狂追　鄉民攔截「私刑打死」

證據兜不攏硬要判刑！Netflix神劇《別人眼中的我們》改編真實刑案

工具砸破路人車　師傅臉綠暈了「不忍學徒賠太多」做溫暖決定：到底對不對？

小腹女服裝4地雷勿踩　用「隱肚穿搭術」讓視覺減5公斤

【爸媽看過來】少催促快一點　孩子壓力少一點

酥皮濃湯清爽不膩！宜蘭平價牛排館　雙拼直接放一尾大魷魚

北市私人招待所酒客打架　4人遭砍送醫警帶回關係人釐清中

媽咪孕肚喜現「寶寶腳掌」　網直呼：好清楚！真相曝光

哈波「雷射肩」催151火球　長傳94公尺讓跑者慘死三壘

登山團奮起湖石夢谷3人走失　警消摸黑急協尋

生活熱門新聞

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

吻仔魚是所有魚類的魚苗？漁家出..

逢甲大學宿舍變身高級飯店

買擴大機！媽誤解「蝦皮2字」直..

館長嗆陸選手：一次來，直接桃機..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

花蓮哥「不准在七星潭玩水」真相..

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

他搭高鐵中「地獄座位」　崩潰了

從小最疼她！阿公4次託夢都成真..

更多熱門

相關新聞

他煮完飯立即清廚房　老婆懶洗碗回嗆

夫妻倆生活習慣若差異很大相處起來會特別辛苦！有網友在臉書發文，老婆難得下廚，但使用完廚房都不會馬上清潔乾淨還回嗆「又不會怎樣」，讓他爆氣的說「難道妳要養小強嗎」；然而此文一出，網友看法卻相當兩極。

3D畫家「放大版千鈔」細節超還原…療癒炸

車格裡剛停好！「臨停車卡位」她崩潰受困

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等師父

逛IKEA！高中生「爽擠展間躺一排」他傻眼

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

居民洗警水柱噴頭　萬名網友狂讚

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

18歲男生日留遺書　神明降駕嘆「其子如魚」秒尋遺體

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面