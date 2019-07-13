看過這些就服老吧！「這畫面」讓網友大驚：以前也太有耐心

▲Gameboy是許多人的童年回憶。（圖／翻攝自Twitter／@Elininis）

國際中心／綜合報導

「什麼！你居然沒看過這個？」在日常生活中常常因為一些小事而意外暴露年齡，現在推特正流行一個名為「#MyAgeIn5Words」的標籤（hashtag），必須用5個英文單詞配上1張照片來表示自己的年紀。有不少照片po出後，讓看到的網友都不禁大喊「真的是時代眼淚阿」、「不想承認我竟然知道這個」。以下就挑出幾則貼文讓大家「回味」一下吧！

「我就跟這台Game boy一樣老。」

以前國中小時幾乎人手一台的Game boy，別忘記還有最夯的99合一的遊戲卡帶。

▲Gameboy。（圖／翻攝自Twitter／@kristopherbl1）



「你倒轉了沒？」

全家一起看電影時，都搶著要負責把錄影帶放到機器裡倒帶。

▲錄影帶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

「以前的我們多有耐心。」

光纖的時代根本無法想像，小時候還是撥接網路時，就連下載一首歌都要30分鐘。

▲Windows上傳畫面。（圖／翻攝自Twitter／@lizzy_vann_art）



「沒網路時多無聊」

永遠玩不膩的彈珠台跟接龍，打發時間的好夥伴，當然不能忘記最經典的踩地雷。

▲彈珠檯。（圖／翻攝自Twitter／@lizzy_vann_art）



「猜猜這兩種東西的關聯。」

現在連要找到可以放錄音帶的機器都非常困難了吧！

▲錄音帶。（圖／翻攝自Twitter／@Tempus_Fugit0）