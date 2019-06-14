兩款新Switch將現身？外媒：任天堂已投入生產

▲任天堂（Nintendo）旗下的家用遊戲主機Switch。（圖／CFP視覺中國）

科技中心／綜合報導

日本電玩大廠任天堂（Nintendo）於2017年推出電玩主機後在全球掀起一陣旋風，跟據外媒最新消息，任天堂已經在生產全新的兩款Switch，分別是升級版與平價版。

據《華爾街日報》報導，近期中美貿易戰持續升溫，美國宣布對來自中國大陸的產品課徵高額關稅，這對許多選擇中國大陸當作生產基地的國際企業影響非常大，因此，消息人士指出，任天堂已經將部分Switch生產從中國大陸移出，遷往鄰近的東南亞。

日前《華爾街日報》就曾報導，任天堂正在研發兩款新的Switch，分別是升級版與平價版，據參與供應鏈的人士指出，任天堂已經在東南亞開始生產Switch，其中也包含這兩款新的Switch，意味著離任天堂正式讓這兩款產品亮相的時間愈來愈近了。報導分析，任天堂之所以要這麼急著生產Switch，全是為了在一推出後能立刻在美國這個最大的電玩市場有充足的貨源販售。

報導指出，2019下半年對任天堂來說是相當關鍵的Switch銷售期，因為其主要競爭對手之一的微軟正計畫要在2020年推出新一代的遊戲主機。分析師認為，全新的平價版Switch售價應該會落在200美元左右，與現在版本的300美元相比，便宜了近100美元。

對於上述消息，任天堂發言人拒絕評論未發售的產品，而關於生產部分，他表示，「目前生產主要仍在中國大陸。」