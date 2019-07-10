陸批對台軍售違反一中政策　美：助台維持自我防衛能力

▲美國將售台108輛M1A2艾布蘭戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國國務院9日批准對台軍售M1A2T艾布蘭戰車，及防空飛彈等相關設備彈藥；北京隨即提出抗議，要求撤銷批准。對此，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）回應，對台軍售是基於《台灣關係法》，並依法協助台灣維持自我防衛能力。

綜合外電報導，歐塔加斯在例行記者會上表示，美方對台利益，尤其是軍售方面，是為了維護台海與東亞的區域和平及穩定，但並不和「美中三公報」與《台灣關係法》的一中政策相牴觸。歐塔加斯說，國務院知會國會對台軍售案，只是遵守《台灣關係法》，該法要求美方協助台灣維持自我防衛能力。

▲美軍M1A2艾布蘭主力戰車，號稱「地表最強戰車」。（圖／達志影像／美聯社）

在美國宣布批准對台軍售的同一天，中國大陸外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，美方粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，中方表示強烈不滿和堅決反對。耿爽進一步指出，美方軍售違反一個中國要求，必須立即撤銷對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。

這是川普上任以來，美國對台第4次軍售，也是近年來對台金額最大的一筆，預計最快能在8月交付。軍售總額超過27億美元，內容包括美軍現役M1A2艾布蘭主力戰車，人攜式短程飛彈等4項軍售案。其中，美方特別為台灣（Taiwan）客製化車款，在後頭加上次型號Ｔ，並將正式名稱定為M1A2T，不過確切配備尚未定案。