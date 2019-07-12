全球海洋廢棄物問題超頭大　海委會推五大方針救地球

▲▼海洋委員會目前已提出五大作業方針期望早日解決海廢問題。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

全球海洋廢棄物問題日益嚴重，綠色和平與荒野保護協會11日共同公布四季海岸快篩調查，建議政府應儘速建立海洋廢棄物管理專法與海廢污染管制標準，以及建立後續海廢監測調查，讓各縣市依據海岸垃圾嚴重程度訂定清除策略，盤點適合該海岸段的清運方式，優先清除海廢熱區，海洋委員會隨後也公布目前因應的五大作為。

海委會表示，針對民間團體建議的海廢問題，主要已研擬（1）目前已架構全台臨海縣市環保艦隊，累計2009艘船舶加入環保艦隊行列，共同清除海上垃圾（2.）結合海洋生物博物館進行海洋生物體內微塑膠研究（3.）與黑潮文教基金會合作調查西南海岸微塑膠（4.）海委會也進一步與海巡署合作推廣目視海漂垃圾調查（5.）並同時與中央大學合作以衛星遙測及遙控無人機監測海洋廢棄物污染狀況等五大方針因應。

海委會說，目前也另外針對調查公布優先清理海岸區域，與海委會海洋保育署統計海廢地圖比對，發現北海岸與西南海岸為海廢熱點，未來將對熱點區加強補助及監控，並與縣市政府合作清理，以達到資源有效利用，除此之外，也會參考國際間相關規範，研擬完整週全的海洋法規，期盼能與國際接軌，強化環保意識並維護海洋生態。