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「靛氰綠滯留測試」標準抽血流程　精確評估切除肝臟安全範圍

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▲奇美醫學中心護理部一般及消化系外科（7A）病房護理團隊，發展對ICG檢驗病人安全最有助益的「靛氰綠滯留測試採血術」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心護理部一般及消化系外科（7A）病房護理團隊，發展對ICG檢驗病人安全最有助益的「靛氰綠滯留測試採血術」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據衛福部國健署2015年癌症登記年報顯示，肝及肝內膽管癌為國人10大癌症第4位，肝癌手術切除前，會以「靛氰綠滯留測試（簡稱ICG）」作為殘存肝功能評估工具，奇美醫學中心護理部，特建置「靛氰綠滯留測試」標準抽血流程，有助精確評估切除肝臟安全範圍，確保病患權益。

奇美醫學中心護理部一般消化系外科護理長李玉媚指出，「靛氰綠滯留測試（簡稱ICG）」，主要是運用在手術前的肝功能評估，用來測試肝臟解毒和代謝功能，ICG試劑分別在打入身體前及體內十15分鐘後，會進行抽血採樣，檢驗血液中此種色素的殘餘量，正常值通常在10％以下；當肝功能不良時，肝臟解毒和代謝功能都會降低，百分比值就會上升。因此經由此檢查結果判斷病人能接受肝臟切除的比例，以確保病人手術後肝臟功能足夠，讓手術更安全，此藥物使用多年，也獲得國內藥物認可，在人體安全性極高。

請繼續往下閱讀...

目前臨床上ICG試劑病人要自費，約1100至1200元／瓶左右，若以60公斤成人估算需2瓶，自費價格較高，另一方面，當檢體發生溶血時，不僅病人需要承受再次抽血的疼痛感，醫療團隊也會陷入請病人再次自費購買ICG試劑的困境，同時重新採集檢體也會產生醫護人員額外的工作負擔。

ICG檢體一旦發生溶血，會影響醫師估算肝臟切除手術的安全範圍，有鑒於此奇美醫學中心護理部一般及消化系外科（7A）病房，由護理長李玉媚率護理團隊於2018年3月1日至2019年3月31日整整13個月時間，調查因肝癌病人入院預計進行肝切除且醫囑開立進行ICG檢驗的110位病人，探討如何降低ICG檢體溶血率，發展對ICG檢驗病人安全最有助益的「靛氰綠滯留測試採血術」。

▲奇美醫學中心護理部一般及消化系外科（7A）病房護理團隊，發展對ICG檢驗病人安全最有助益的「靛氰綠滯留測試採血術」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而ICG的檢驗在奇美醫學中心護理部一般及消化系外科病房平均每月有9例，ICG溶血情況相較於其他檢體溶血，更容易引發手術中危害生命的風險度，因此奇美醫學中心7A病房護理團隊運用「醫療照護失效模式與效應分析」之方式解決上述可能引發的問題，提升工作成效與品質。

奇美醫學中心護理部一般及消化系外科（7A）病房，為了提供民眾更好更完善的醫療照護，護理師們與醫療團隊集思廣益，整合跨部門共同合作改善及建置『靛氰綠滯留測試（ICG TEST）標準抽血護理照護技術流程』，創造病人、醫護團隊及醫院的三贏局面。

李玉媚說，在病人方面大幅降低病人手術後肝功能不全的發生，及減少病人因手術後併發症所衍生出的額外治療費用與住院天數；在醫護團隊方面，協助醫師於手術前正確評估病人的肝臟功能，估算可保留的肝臟範圍；護理師可避免因重覆抽血而耗費時間；檢驗部門可減少異常檢體重退及再次檢驗的耗損，整體而言提升了病人肝癌治療手術切除的安全性及團隊工作滿意度。

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關鍵字：靛氰綠滯留測試,肝臟,安全範圍

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