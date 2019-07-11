席亞洲：台軍買M1A2T對攻台影響不大　解放軍99A坦克輕鬆輾壓

▲M1A2艾布蘭戰車。（圖／達志影像／美聯社）



軍武中心／綜合報導

美國國務院9日批准對台軍售M1A2T艾布蘭戰車，發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，對台軍售是基於《台灣關係法》，並依法協助台灣維持自我防衛能力。對此，大陸觀察者網上軍事評論員分析，M1A2T坦克的配套彈藥水平相當於中國用於出口的125毫米「二期彈」；裝甲則是出口用FMS套件，總體來說技術水平不是特別先進。

▲美軍M1A2坦克。（圖／圖翻攝自美國陸軍官網）



大陸獨立軍事評論員「席亞洲」以「台軍買M1坦克，對攻台影響多大？」為題指出，美國國務院此次同意對台灣出口的M1A2坦克的配套彈藥是KEW-A1鎢芯脫殼穿甲彈（7800多發），「這種彈的水平與中國用於外貿的125毫米『二期彈』水平相近，為2000米500毫米水平」；裝甲方面，則是出口用FMS套件，「當然也是有強有弱，不過總體來說技術水平不是特別先進。」

分析稱特別的是，台灣購買了美軍為伊拉克治安戰專門設計的M1028霰彈，這種120毫米霰彈可以在砲口正面500米距離內形成一道密不透風的破片殺傷範圍，砲彈中容納了1150個鎢球，初速1410米/秒。

▲M60A3主戰車。（圖／記者李毓康攝）



分析再提，這種彈藥雖然是用於殺傷人員，但對輕型裝甲車輛也有較高的殺傷力，且在正規戰中究竟有什麼意義、發揮什麼作用有點可疑，台軍也只購買了1000來發，顯然無法在日常訓練中消耗。

至於台軍此次購買的M1A2T，到底能為台軍6軍團現役的M60A3提高多少戰力？首先，分析強調，防護力會大幅度提高，不過雖然542旅的M60A3還裝了爆炸反應裝甲，但就連解放軍最落伍的69式火箭筒，也能輕易擊穿。

▲央視公開99A主戰坦克正面防穿、防破能力均達到1000毫米以上，幾乎可以抵擋全球現有的主流坦克穿甲彈攻擊。（圖／翻攝自央視）



此外，分析還說，M60A3所裝備的穿甲彈，有M735貧鈾彈和以色列DM63，基本達到出口105毫米穿甲彈中最高水準，雖然台軍自身說只有450毫米穿深，但按照解放軍的資料，DM63的穿深可達500毫米或更高的水平。

不過，分析稱，解放軍自用的105毫米穿甲彈已經大幅度高出這個水準，在15式輕型坦克和11式突擊砲的105發射的X期105毫米穿甲彈，就能在2000米擊穿600毫米裝甲，「這個威力基本可以確保擊穿台灣購置的M1A2」。

最直接的方法就是給「攻台部隊直接上99A坦克」，分析強調，99A全重也才55噸左右，比96A多了10幾噸，但還是比M1A2輕不少。最後，「99A的攻防威力與出口型M1A2相比，有絕對的壓倒性優勢，且台灣也無法從美國買到足以輾壓99A的最新型坦克技術。」

▼九三閱兵展示「陸戰之王」99A坦克車。（圖／翻攝自環球網）

