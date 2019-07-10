請等待殲-31好消息　總設計師孫聰：不久將看見它的發展

▲殲-31消失在眾人眼中約2年的時間。（圖／翻攝自維基百科）



大陸中心／綜合報導

由瀋陽飛機工業集團研發的殲-31（FC-31）是中國第二款隱形戰機，總設計師孫聰9日透露，雖然殲-31過去2年來從公眾視野中消失，但仍在工作排程上，大家應該耐心等待好消息，「你們將在不久的將來看見它的最新發展。」

殲-31的模型日前再次在國際性航展亮相，這款被視為可能是解放軍下代艦載機的隱身戰機，在第53屆巴黎航展中帶來全新版本模型，不過，當時的殲-31卻沒有艦鉤和折疊機翼設計，被外界認為是放棄成為艦載機。

根據《人民網》報導，中國航空企業總裁孫聰9日在新聞發佈會上指出，外界應該耐心等待殲-31的好消息，「你們將在不久的將來看見它的最新發展。」

▼殲-31全新版本模型日前在第53屆巴黎航展亮相。（圖／翻攝自新浪軍事）



據了解，殲-31是瀋陽飛機工業集團正在研製的雙發單座中型第五代戰鬥機，機身採用常規氣動布局，配備DSI進氣道，可被探測性較低，擁有較高生存率。此外，殲-31還擁有優秀的「電子對抗」功能，能完成目標探測、外部訊息綜合處理等任務。

廣為人知的是，殲-31具有大型武器倉，能夠掛在多種空對空、空對地的武器，且疑似會採用「渦扇-19」。據中行工業的規格，殲-31的最大起飛重量是25公噸，作戰半徑1200公里，最高速度達1.8馬赫（2205公里／小時）。殲-31的設計師說明，除了空戰以外，殲-31還能對陸地、海中目標進行打擊。

雖然這次孫聰並未明確指出殲-31的服役日期。但《人民網》猜測，殲-31將做為瀋陽研究所、瀋陽飛機公司的主要成就，進入解放軍部隊中服役。

▼大陸國產新一代渦扇中推疑似曝光，從照片中其噴口鋸齒若隱若現，外界認為這就是傳聞已久為殲-31配置的渦扇-19。（圖／翻攝自新浪軍事）

