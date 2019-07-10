影／無火花殺敵於寂靜　廣西武警弓弩手秀冷兵器當代優勢

記者馬叔安／綜合報導

廣西武警梧州支隊開展了一場以「弓弩手」為主角的反恐演習，期間發揮了弓弩能無聲射擊，並避免火花的特性。據警方介紹，弓弩的射擊難以像現代狙擊槍一樣百發百中，因此在訓練強度上也有更高的要求，但也因為弓弩具備上述的特性，依舊在現代作戰中具有不可替代性。

▲武警弓弩手。（圖／翻攝自《中新社》）

在《中新社》公佈的演習畫面中，兩名手持弓弩的武警在隊友的掩護下，進入空間狹小，並且存放有易燃易爆物品的空間，順利擊斃武裝反抗份子，而這次演習的設計，正是為了發揮弓弩這種武器的獨特性能。

▲武警弓弩手的訓練強度要求高。（圖／翻攝自《中新社》）

武警梧州支隊弓弩手劉樹華介紹，一名合格的弓弩手，在進行作戰任務中，必須百發百中，因此需要不斷的練習，經常需要負重定型瞄準，往往一定型就是半個小時以上。

劉樹華和當今的熱兵器相比，弓弩作為冷兵器的優勢包括，傳統槍械發射時聲音過大，容易驚動到射擊目標，此外，對一些有易燃易爆物品的房間，使用弓弩不會產生火花，可以避免造成危險。

根據維基百科，武警全稱為中國人民武裝警察，成立於1982年6月，由中央軍事委員會通過武警總部領導，平時主要擔負執勤、處置突發事件、反恐怖、參加和支援國家經濟建設等任務，戰時配合解放軍進行防衛作戰。