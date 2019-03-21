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為核航母鋪路？　陸將打造3萬噸級「核動力實驗平台」

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▲首艘陸製破冰船「雪龍二號」搭載世界第一的「雙向破冰技術」。▼（圖／澎湃新聞）

▲圖片為雪龍2號，非本文提到的新建核動力船。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

中國廣核集團的招標書顯示，中方將打造1艘排水量達3萬公噸的核動力船，並以該船作為實驗平台。有專家分析，新船可能是為打造核航母鋪路，雖然就航母而言規格算小，但以中國目前的核動力船只有潛艇來看，將有助解放軍發展造船能力。

根據《南華早報》報導，外界普遍認為，解放軍早有打造核航母的計畫，但至今仍缺乏核動力水面艦。新船的長度152公尺、寬度30公尺、吃水18公尺、排水量33069公噸，要能安裝2具25兆瓦的小型壓水反應器，其熱功率輸出為200兆瓦，能以最高11.5節的速度推動船隻。

報導引述香港軍事專家宋忠平的說法稱，新船的尺寸與俄羅斯的核破冰船相似，如果實驗順利，相關技術與經驗可能用於下一代的航母。值得留意的是，中廣核除了稱呼新船為實驗平台，並未具體說明用途，但前蘇聯當初就是這樣發展核動力航母。

▲▼雪龍二號自2016年12月20日開始建造，預計2019年將投入極地考察。（圖／中新社）

報導指出，俄國是目前唯一運作核動力破冰船的國家，服役的破冰船分為兩級，其中一級是長150公尺、寬29公尺、排水量21100公噸的Taymyr級，另一級是長148公尺、寬30公尺、排水量23000公噸的Arktika級，至於長173公尺、寬34公尺、排水量33540公噸的破冰船目前仍在建造中。

報導還提到，隨著擴大在北冰洋的活動，擁有破冰船對中國而言十分重要；為了加強極地科研與遠征能力，中方自製的第一艘傳統動力極地破冰船「雪龍2號」已於2018年下水，預計2019年晚些時候服役。

雪龍2號是全球第一艘採用雙向破冰技術的極地科考破冰船，由芬蘭阿克爾北極技術公司和中國船舶工業集團第708研究所聯合設計，結構破冰強度為PC3級，預計於2019年5月交付使用，並試航第十次北極科考。該船長122.5公尺、寬22.3公尺、吃水7.85公尺、排水量13990噸，續航距離達2萬海里，能以2至3節的航速在冰厚1.5公尺正負0.2公尺的環境下連續破冰航行。

▲▼首艘陸製極地破冰船「雪龍二號」10日在上海下水。（圖／中新社）

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關鍵字：核動力破冰船,核動力航母,解放軍,雪龍2號,阿克爾北極技術公司,中國船舶工業集團,大陸軍武,軍武

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