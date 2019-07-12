南安小熊「妹仔」照養與放養始末！新書版稅全捐台灣黑熊保育協會



▲曾獲全民關注的南安小黑熊「妹仔」，當時意外與原本該是食物的「熊麻雞」變成朋友。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

全民關注的南安小黑熊「妹仔」，在「黑熊媽媽」黃美秀教授帶領專業照養團隊照料之下，由民眾熱情募資數百萬，順利在今年4月「回家」。黃美秀教授更將照養經過與野放始末記錄成書《小熊回家：南安小熊教我們的事》，將於7月13日舉行新書發表會，第一手公開分享「熊褓姆」的點滴，出版社也邀請所有想念「妹仔」的熊粉一起參與！

2018年7月在花蓮南安瀑布附近，發現一隻只有貓一般大小的台灣黑熊，和熊媽媽走散了。遊客爭相拍照打卡，小熊沒有等到熊媽媽來接牠，於是這隻失親小熊展開了9個月的人間遊歷。

後來在人稱「黑熊媽媽」的黃美秀老師所組成的野訓團隊照料之下，這隻「南安小熊妹仔」健康長大，更意外地與原本該是食物的「熊麻雞」變成朋友。熊雞之間跨物種的友誼，讓大家津津樂道。「台灣黑熊保育協會」後來發起網路平台募資活動，透過眾人參與，並持續分享野訓資訊，妹仔漸漸成了「大家共同的孩子」，人人都是小熊的褓姆。

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▲南安小熊妹仔當時彷彿成了「大家共同的孩子」。（圖／時報出版提供）

《小熊回家：南安小熊教我們的事》記錄了小熊妹仔落難人間的故事、照養與野放始末，也收錄了許多可愛照片的成長日記，更有豐富的黑熊知識與生態保育篇章。在歷經9個月的照養與野化訓練後，2019年4月30日，妹仔回到山林的懷抱了！

不過南安小熊只是一個縮影，台灣山林裡眾多的野生動物，也都是整體生態意識的一環。藉由南安小熊妹仔來到人間的故事，教會了更多關於野生動物保育、山林和愛的事。



▲《小熊回家：南安小熊教我們的事》記錄了小熊妹仔落難人間的故事、照養與野放始末，版稅全數捐給台灣黑熊保育協會。（圖／時報出版提供）

今年4月底「妹仔」重返山林，但回家之後呢？

台灣黑熊是常見的活動吉祥物，然而民眾不一定了解牠們。南安小熊妹仔的意外出現，喚起台灣人的保育意識，也讓大家有機會重新認識珍貴的台灣黑熊，開始思索，應該要如何幫助台灣黑熊、又該怎麼兼顧經濟發展與環境生態。

黃美秀教授在《小熊回家：南安小熊教我們的事》書中寫下小熊的成長點滴、照養與野放始末，並將於7月13日（六）下午3點在台北松菸誠品店3樓Forum舉行新書分享會，講座後將開放簽書，出版社歡迎關心台灣黑熊的讀者共襄盛舉，而此書的版稅全數捐給台灣黑熊保育協會。

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