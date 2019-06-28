苗栗驚傳拐童事件　警澄清「是被帶到服務台廣播，非誘拐！」

▲苗栗1間大賣場驚傳男童被誘拐事件，經警方調查後發現為烏龍一場，ＰＯ網告知民眾請大家放心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1間幼兒園，日前發出一則訊息給家長，說明有別間幼兒園的家長，帶孩子到家樂福苗栗店的湯姆熊玩，發生小朋友疑似遭誘拐事件，幸好小朋友沿路哭鬧不休，才沒有讓歹徒得逞；經警方通知家長調查後，發現為烏龍一場，男童是被婦人帶至服務台廣播尋人，而非誘拐。

苗栗警分局表示，24日下午2時許，男童家人一行數人前往苗栗1間大賣場吃午餐，飯後因為小朋友想到遊樂場玩，當父母正在換零錢時，回頭竟然發現小孩不見了，家長焦急四處尋找，就聽見廣播有男童走失，立刻前往認領。

數日後，男童的家人與縣議員鄭碧玉聚餐時，向她反映這件事情；而鄭在和家人聚會時，也和兒子、女兒說此事件，順便機會教育一番；怎料鄭的兒子卻和小孩所就讀的幼兒園提起此事，園長更是熱心把此訊息貼在家長群組提醒大家，沒想到就被轉傳到一發不可收拾。

警方也發出聲明表示，本分局調閱大賣場服務台監視器畫面，本案確實有兩夫妻帶小孩至苗栗賣場一樓湯姆熊遊戲區玩耍，因夫妻一時疏忽，一轉眼就沒看到小孩。本案純粹為小朋友走失，熱心的民眾發現走失孩童後，將該孩童帶往二樓服務台廣播，該熱心民眾等候兩夫妻到達後始離開，故本案並非誘拐小朋友的事件，該家長表示深感歉意，並由本分局在此澄清，以免造成社會的恐慌。