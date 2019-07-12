沒錢吃飯向嬌妻討100...她神回覆：用OO來換！人夫飄哀怨：我功夫才不只100

▲一名人夫沒錢向老婆請款100元，沒想到另一半有條件要用「愛愛」來換。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

看來零用錢要努力賺了！一名人夫因為公司會計休假，明天才能領到薪資，擔心家中有急用，趕緊傳訊息給老婆，而妻子則是貼心反問他是否有錢吃飯，暖心的舉動讓他知足地回應，「100就夠了」，沒想到嬌妻竟神回，「好，用愛愛來換」，讓他相當感慨，「原來我只值100...」。

「當人夫之後是不是真的沒價值了...」人夫在臉書社團「爆怨公社」PO出2張對話截圖，只見他因會計休假，明天才能領到錢，貼心詢問妻子「有沒有急著用呢？」，妻子則回覆，「沒有喔，啊你有錢錢吃飯嗎？沒有回家跟我拿喔」，聽了嬌妻貼心的回覆後，他心暖暖地回應，「一百就夠了」。

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接著的對話頓時讓人夫跌破眼鏡，原來原PO老婆聽了後，乾脆地拋出一句，「好，用愛愛來換」，他聞言忍不住哀怨地表示，「原來我只值100...」，直呼，「來來來各位老公評評理，救救老爸爸，我的功夫才不只100好嗎！」。

這另類的放閃也讓不少網友笑噴，紛紛留言回覆「做功課還有錢拿！太不知足了吧」、「炫耀文無誤」、「小心下次一下一塊錢XD」、「還有的換不錯了，改天被催繳功課時，你連100都沒有嘞」，還有網友要人夫看開點，「往好的方面想.....一次100，努力一點來個十次就有1000了」，他則幽默回應，「好吧我只好努力賺零用錢了...」。

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