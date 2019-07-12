住址藏在身上！八旬老婦忘記回家路　警機智識破衣服機密

▲員警機智破解老人衣服之密碼，助其返家。（圖／記者林妍君翻攝）

實習記者傅一珩／高雄報導

高雄市林浦分局日前接獲一起民眾報案稱，一名老婦獨自坐在路邊很久了。警方先將老婦送至派出所安頓，因為老人年事已高，無法準確說清楚家庭住址。正當警方無計可施時，眼尖的警員發現老人的衣服背後似乎繡著一些字樣，仔細一看才發現原來是老人的名字和住址，這才順利將老人送回家。

據了解，該名老婦是獨自一人步行至走失的地方，因為辨別不清方向，又加上體力不支，才坐在路邊。路過民眾擔心過往車輛眾多，一不小心可能會擦撞老婦，便上前詢問想要幫助老人，但老婦口齒不清，並且想要離開現場，情急之下民眾才向警方報了案。

警方表示，由於擔心老婦的安全，員警先將她帶回派出所休息，但因為沒有找到可以辨識身份的證件，老人也無法清楚表達有關的個人信息，只能另尋方法。果然發現老人的衣服背後有繡一些字樣，仔細一看才明白原來衣服後繡著的正是老人的姓名和家人聯絡電話，這才幫助警方聯繫到老人家屬，安全將她送回家。

警方透露，該名老婦近期患有輕微的失智症，又沒有按時吃藥的習慣，才會發生走失的情況。警方稱之前對此類情況有做宣導，告知家屬可在老人的衣服縫隙處繡上老人的相關信息和聯絡電話，以方便警方送老人返家，這才使得這次的案件有驚無險。