大選逼近川普拖不得　美農產品成中方「特有談判籌碼」

▲G20川習會。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

在中美將重啟經貿磋商之際，多家美媒近日聚焦在「中方何時才會採購美國農產品」。《紐約時報》11日指出，知情人士透露，談判期間，中方拒絕做出任何相關明確承諾，他們認為大規模採購取決於達成最終貿易協定的進展。復旦大學經濟學院院長張軍教授認為，「我們可以拖，川普不見得能拖。」

美國總統川普曾說「中國將立即開始採購美國農產品」，但這之後，中方並未大規模進行任何採購。大陸商務部11日回應稱，農產品貿易是雙方需要討論的重要問題，希望雙方能夠在平等和相互尊重的基礎上找到解決問題的辦法。

微信公眾號「陶然筆記」則提及，「採購美國農產品是中國特有的談判籌碼」，現在重啟磋商，可以想見採購美國農產品仍會成為談判的內容之一，美方應該也少不了拿這個來設置輿論議題，對於中方來說，「不買，對美國構成壓力；買，對國內無實質性傷害。」

▲大豆被認為是美國最有經濟價值的出口農產品。（圖／路透社）

據《觀察者網》報導，復旦大學經濟學院院長張軍教授11日表示，「中美談判的具體情況我們不知道，但至少這次中方應該顯得不是那麼被動了，那麼在不那麼被動的情況下，中方在策略上肯定會提出條件。」

張軍指出，美國打壓華為可能在中國政府看來是很重要的一件事；對於加征關稅，中國還有相應的「以牙還牙」政策，反正你加我也加，但是，川普的很多要價都非常急，就這點上雙方可能會產生嚴重分歧。

他認為，「我們可以拖，川普不見得能拖」，所以他最後可能也覺得中方退出不談的局面，自己什麼好處也拿不到，還不如繼續談，所以，目前美方也許有這個意願，希望能重啟談判，當然這次中方會提出條件，最好的就是終止對華為打壓，繼續暫緩徵稅。

▲為了安撫農民不滿，川普在5月13日宣布，計畫補助美國農民約150億美元。（圖／路透）

報導指出美國農業市場「很急」的原因。CNN11日報導稱，這已經不是美國第一次聲稱中方要買美國農產品了，農業部長Sonny Perdue2月曾發推特稱「中國將購買1000萬噸大豆」。但據美國農業部當時資料，去年12月美國大豆庫存達到創紀錄的1億噸，相當於美國去年糧食總產量的80%。

許多農民擔心他們永遠也回不去中國市場了。一位美國農民告訴CNN記者，「中國市場是我們多年來建立起來的，但在很短的時間內就被沖走了。」報導指出，2020年美國大選臨近，尋求連任的川普顯然想要得到美國農民的支持，但近來苦不堪言的美國農市，不僅逼急了美國農民，可能也逼急了川普。