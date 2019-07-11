耳朵割掉！美籍女科學家離奇被殺　陳屍希臘納粹碉堡

▲案發後，伊頓的親友社群懸賞5萬歐元尋人。 (圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

美國加州生物學家伊頓(Suzanne Eaton)日前赴希臘克里特島參加學術會議，卻離奇失蹤，當局展開大規模搜索後，周一(8日)發現她陳屍在一個二戰時納粹德軍地下碉堡的入口處。

她身上有刺傷、一隻耳朵被割下，據信是窒息致死。希臘警方已將此案列為謀殺案展開調查。地媒體報導，該碉堡連接著納粹德軍用來存放軍火的地下隧道網，兇者應熟悉該處地形。

59歲的伊頓是德國「普朗克協會」(Max Planck Institute)的分子細胞生物學和基因研究權威。她跟英籍科學家丈夫同住在德國，育有兩名子女。

她原定周二(2日)傍晚6點出席在克里特島舉行的一項學術會議，卻在當天下午外出跑步後失聯。她的親友在當天報警她失蹤，並且在社群懸賞5萬歐元(約175萬元新台幣)尋人 。

6天之後，伊頓的屍體在距離上述碉堡入口約60公尺的地方被兩名遊客發現，該處的入口被木頭擋住，屍體也被麻布掩蓋；暫時未有人被捕。

當初有人猜測她可能是進入地下碉堡避暑，卻因熱衰竭死亡。但法醫研判她是被人刻意摀住口鼻窒息而死，斷定她是被人謀殺。

該座碉堡在1941年的「克里特島戰役」(Battle of Crete)後被納粹佔領，用來儲存彈藥。相關報導及更多照片請看這裡