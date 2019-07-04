因侮辱空少坐牢　國際人權女律師出獄11天後跳崖死

▲國際人權女律師伯恩斯，今年4月時被判入獄6個月。(圖／Irish Twitter）

國際中心／綜合報導

英國一名愛爾蘭裔的國際人權女律師，去年11月搭乘印度航空公司的班嘰時， 因為酒醉鬧事、以種族歧視言論侮辱空服員及向空服員吐口水等行為，在今年4月被判刑6個月。

5月20日她獲得假釋出獄。然而，11天後的6月1日她卻被人發現陳屍在英格蘭懸崖比奇岬(Beachy Head)山腳下，疑是跳崖自殺。

去年11月11日，50歲的伯恩斯(Simone Burns)搭乘從印度孟買飛往倫敦的客機。期間她喝了3瓶紅酒。之後還要求空服員再給她一瓶。對方見她已有醉意，婉拒了她。未料她卻突然發酒瘋，要求見機長。然後又以粗言穢語辱罵印度籍空服員是「搶錢的印度人」，更朝著座艙長的臉吐口水。

後來機長手寫一張字條警告她。她卻並未因此收斂，又在洗手間吸菸。有乘客見她行為太過份，就把她發飆的過程全部拍下來，再PO到社群。

伯恩斯最終因為上述脫序行為在英國被判刑。她的朋友指出，伯恩斯大鬧機艙的事曝光後，飽受網友的言語霸凌，讓她情緒崩潰。警方認為她的死因無他殺之嫌。

據了解，伯恩斯生前是國際人權律師，經常為難民發聲，尤其關注中東難民問題。