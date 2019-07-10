美國男在奔牛節跑路還白拍 High過頭慘遭牛角刺穿脖子

▲西班牙「奔牛節」常常鬧出人命，但參加者依然然樂此不疲。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

46歲的美國男子阿瓦雷茲(Jamie Alvarez)上周參加了西班牙的「奔牛節」(San Fermin festival)，期間還想自拍留念。未料 料最後卻演變成一次難忘的瀕死經驗。

外媒報導，阿瓦雷茲是加州聖塔克拉郡的一名公共辯護律師。日前他和妻女到西班牙觀光，並且到了潘普洛納鎮(Pamplona)，參觀當地著名的「奔牛節」。

儘管妻女都勸他不要下去「被牛追著跑」，但阿瓦雷茲實在抵抗不了現場氣氛的誘惑，上周日(7日)活動當天，他還是加入了「被牛追著跑」的人群。

當他快要被追上時，他跳上一處護欄，等待「衝衝衝」的牛群遠去。期間，他還好整以暇的拍了一段5秒鐘的影片，以記念這段「到此一跑」的經歷。

之後，他跳下護欄。沒想到，一頭因為「吃得飽、跑得慢」而落後的公牛這時候突然向他衝過來，並且用牛角去頂他的脖子。

據了解，被選中在「奔牛節」衝衝衝的公牛，體重通常在500至600公斤左右，被牠們撞到非同小可。 阿瓦雷茲回憶說：「這是一種我從來沒有過的體驗，邦就像被汽車或卡車撞倒一樣。我的喜悅和興奮迅間變成了恐懼。」

據報導，阿瓦雷茲後來被緊急送院救治，並且動了手術。所幸他大難不死，傷勢穩定後，已於周二(9日)出院。 阿瓦雷茲的醫生說：「公牛的角深深刺進他的脖子，導致他的顴骨斷裂，但沒有傷及頸部靜脈或大動脈，這可算是一個奇跡。」

阿瓦雷茲說，他未來仍然打算再去看「奔牛節」，但再也不會下去「被牛追著跑」了。