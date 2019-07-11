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趁深夜闖「秦漢墓葬區」！4嫌犯聯手盜古墓...意外挖出30件珍貴文物

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▲趁深夜闖「秦漢墓葬區」！4嫌犯聯手盜古墓...意外挖出30件珍貴文物（圖／翻攝華商網）

▲刻有「太上皇帝御賜養老」字樣的金屬牌。（圖／翻攝華商網，下同）

大陸中心／綜合報導

陝西省西安市閻良區某處的古墓在今年3月時被人盜挖。辦裡該案的警察在7月2日、3日時，分別在鳳凰路街辦、振興街辦等地同時將4名嫌犯逮捕，並且將偷盜的30多件文物全數收回查驗。

綜合陸媒報導，4名嫌犯連夜闖進「秦漢大型墓葬區」偷盜，先後在西安市閻良區、渭南市富平縣、銅川市印台區等地開挖古墓，獲取了30多件珍貴文物，包括20餘枚古錢幣、幾隻玉製菸嘴、幾個陶瓷類物件、一個香爐、一個酒壇、一個小型的缸，以及兩件疑似為銀質酒盞和酒器等等。

▲趁深夜闖「秦漢墓葬區」！4嫌犯聯手盜古墓...意外挖出30件珍貴文物（圖／翻攝華商網）

▲警方繳獲的大量被盜文物。

據了解，起初是由嫌疑人馮某開始，負責選擇挖掘對象，趁著夜深人少時，用空心螺紋鋼管製成的探桿，探測好墓址、方位後，再採「取挖掘豎洞」、「繩吊清土」等方式盜竊墓室內的陪葬品。

這4名嫌犯再閒暇之餘，經常會看一些歷史文化的書籍，因此對各地的風土民情、地形較為熟悉。隨後，他們根據歷史傳說及記載，大致確定有價值的古墓葬群，之後再透過看地形和風水，進一步確認墓葬可能選擇的位置，並且利用探桿到現場探查地下墓葬情況，最後趁深夜挖掘。

警方表示，這些文物中，最引人注目的是一隻表面呈亮綠色的陶瓷質地的獅子，不僅微微發亮，而且造型精緻。此外，還有一塊「太上皇帝御賜養老」字樣的金屬牌。不過，這些文物究竟價值多少、屬於哪個朝代還尚未確定；目前，閻良區文化部門文物的工作者正在鑑定中。

▼亮綠色的陶瓷獅子。

▲趁深夜闖「秦漢墓葬區」！4嫌犯聯手盜古墓...意外挖出30件珍貴文物（圖／翻攝華商網）

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關鍵字：古墓,古文物,陪葬品,古錢幣

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