陳菊、韓國瑜「8施政」超級比一比　孫大千：到底誰該被罷免？

▲韓國瑜、陳菊。（合成圖／翻攝東森新聞、記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

臉書社團「Wecare）高雄」發起罷免高雄市長韓國瑜的活動。對此，前立委孫大千在臉書把前市長陳菊跟韓國瑜的8個施政成果拿來比較，讓大家評評理「到底誰才應該被罷免呢？」

孫大千舉出以下7個例子，把陳菊和韓國瑜「超級比一比」：

1.陳菊任內登革熱病例將近2萬例，而韓國瑜目前33例。

2.陳菊留下5000個天坑，而韓國瑜拼命修路補平。

3.陳菊為高雄留下了3千多億元的債務，而韓國瑜正在想辦法籌錢還債。

4.陳菊留下了一堆嚴重阻塞的排水箱涵，而韓國瑜正在盡全力疏浚中。

5.陳菊任期未滿就北上高升，而韓國瑜只不過是接受國民黨的徵召參加黨內初選。

6.在當年中石化氣爆時，住在官邸的陳菊距災區僅僅200多公尺，仍然拖了近3小時才到現場。而韓國瑜只是自掏腰包，租了一間小公寓，還要被嫌，位置挑得不夠好，不能夠兼顧突發狀況。

7.凡那比颱風釀成高雄大淹水時，當天下午2點到5點，陳菊可以在官邸睡午覺，主要首長都沒有在災害應變中心。而韓國瑜現在被要求應該要寸步不離，死守高雄。

8.陳菊官邸光是在2009年的六、七月兩個月的電費支出，就高達12萬元。而韓國瑜則是每月自付3萬多元，租屋自住。

孫大千質疑究竟是「Wecare（我們在乎）高雄」，還是「Wekidnap（我們綁架）高雄」呢？認為他們罷韓唯一的理由，是因為他們一直認定，「高雄市本來就是綠營口中的肥肉，怎麼可以落入韓國瑜的手中呢？」