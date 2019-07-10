8連霸里長6屆同額　率里民拚連4年績優環保志工隊

▲郭朝明里長８連霸，其中６屆是同額競選。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

8連霸里長郭朝明服務施政大獲里民認同，已連6屆同額競選，帶領里民致力垃圾減量及環保資源回收再利用，將廢棄輪胎、浮球、鋁罐變成美麗裝飭品和花材等；10手日舉行成果展，更向下紮根邀請鄰近幼稚園小朋友參觀，灌輸垃圾減量資源回收再利用好觀念。

▲幼稚園小朋友也前來參訪垃圾減量資源回收教學。（圖／記者楊熾興攝）

桃園市觀音區塔腳里長郭朝明已8連霸，難能可貴的是除了前2屆需競選外，已連續6屆都是同額競選，堪稱當地自治史上里長同額連任紀錄，顯現他的服務熱忱和績效獲得認同。

▲▼志工隊將廢棄輪胎和浮球切割著色成美麗飭品。（圖／記者楊熾興攝）

為向連4年績優環保志工隊衛冕，10日在社區活動中心舉行資源回收再利用成果展，由志工們將廢棄輪胎變成裝飭的天鵝或大水鳥；海灘上隨處可見漁網上的浮球經切割著色後成為美麗花盆以及廢棄鐵鋁罐剪拚成茶壺和茶杯，處處展示志工隊員的用心和巧思，同時邀請里內的張校長幼稚園小朋友作觀摩教學，由張榮建校長對小朋友說明廢棄物回收再利用。

郭朝明表示，志工隊在李宜蓁隊長帶領下，已經是桃園績優志工隊，那有一個特色就是資源回收做得徹底，像回收保特或塑膠瓶子還分顏色處理成各種裝飭品，也讓塔腳變更乾淨更美麗。