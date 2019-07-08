君鴻酒店批拍賣程序急如律令！法院提五點聲明駁：均合法律規定



▲君鴻國際酒店召開記者會批法院拍賣「你在急什麼？」（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄知名地標85大樓內的君鴻國際酒店，5日突然傳出歇業消息，8日君鴻國際酒店揭開背後真相，大喊「韓市長你錯了，不是經營權轉移，而是君鴻被判死刑了」，並提出對拍賣程序的質疑，高雄地方法院民事執行處在「急什麼？」，對此高雄地院也提出五點聲明，表示與多數拍賣案件時程相符，並無所謂「法拍程序的動作急如律令，異於尋常」的情形。

高雄地方法院指出「本案債務人君鴻酒店曾就禁止處分的資產得否拍賣一事聲明異議，經民事裁定駁回終局確定。因此本案標的得以依據強制執行法相關程序進行拍賣分配一事，確無疑義」。

再來對於本件執行案是否有拍賣程序異常快速部分。雄院表示，期間核定拍賣期日之間隔均合於法律規定，與多數拍賣案件時程相符，並無所謂「法拍程序的動作急如律令，異於尋常」情形。

▲高雄地方法院。（圖／記者吳奕靖攝）

雄院提到，本案於108年3月14日拍定後，得標者3月28日繳足拍賣價金約新台幣54億，經查報債權及稅捐等程序，於7月8日為分配期日，歷時3個多月，已略慢於一般案件時程，且分配期日並無實際發款動作，故無報導所稱「急於將拍賣款項分配」情形。

就後續法律程序「按對分配表異議未終結者，為異議之債權人或債務人，得向執行法院對為反對陳述之債權人或債務人提起分配表異議之訴；但異議人已依同一事由就有爭執之債權先行提起其他訴訟者，無須再行起訴，執行法院應依該確定判決實行分配。債務人對於有執行名義而參與分配之債權人為異議者，僅得以第14條規定之事由，提起分配表異議之訴。聲明異議人未於分配期日起10日內向執行法院為前二項起訴之證明者，視為撤回其異議聲明」。

最後，有關君鴻酒店歇業勞工權益保障部分，高雄法院表示「108年7月8日實行分配程序期日，僅為確認當事人間之分配數額程序，該日並無實際發款動作。後續若有勞工以資方積欠薪資、退休金或資遣費等為由向法院聲明參與分配，法院將依法審核保障屬於勞工及當事人的合法權益」。